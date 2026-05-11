Las cuotas destrozan ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: el actor trans Elliot Page se postula como Aquiles

La Odisea de Christopher Nolan podría ser el ejemplo puro y duro de cómo las licencias creativas pueden destrozar una buena historia, una catástrofe mucho más grande si esa historia ya se había escrito antes (y bien). Porque, si en Troya era Brad Pitt quien interpretaba a un legendario Aquiles, ahora sería el actor transgénero no binario Elliot Page quien daría vida al mayor guerrero de la mitología griega en la película inspirada en el poema de Homero.

Cada nuevo dato que se conoce sobre la película de Christopher Nolan se convierte en objeto de discordia. Pero, sin duda, lo que más ha incendiado al público, desde el primer momento, es el reparto. O, más bien, algunos nombres del reparto. Porque, por el momento, los únicos que parecen encajar a ojos de los espectadores son los de Matt Damon y Anne Hathaway, Odiseo y Penélope, respectivamente.

Con los nombres del reparto confirmados, lo que aún no se sabe, en algunos casos, es quién interpretará a quién. Por el momento, sí se sabe que Zendaya será la diosa Atenea; Jon Bernthal será Menelao; Tom Holland, Telémaco; Robert Pattinson será Antinoo y Charlize Theron será la ninfa Calipso. Si la elección de Zendaya ya fue cuestionada, el actor que se postula ahora para interpretar a Aquiles no puede ser más controvertido: Elliot Page. Tras la publicación del tráiler de La Odisea, muchas voces apuntan que el protagonista de Juno dará vida al guerrero.

Las críticas a la supuesta decisión de casting destacan la poca credibilidad que tendría el personaje si lo interpreta Page, puesto que el público no identifica su físico con el del guerrero más temido de Grecia. Las comparaciones rescatan, así, el ejemplo de Brad Pitt en Troya y subrayan su estatura de 1,55 metros. Además, si hubiera que ceñirse sólo al texto de Homero, sus cantos hablan de un héroe con la furia de un león y destreza en el combate.

Lupita Nyong’o y Helena de Troya en ‘La Odisea’

La otra crítica derivada de esta elección, en el caso de que Elliot Page sea Aquiles, no está dirigida contra la diversidad en las películas, sino contra la presencia de ésta de manera injustificada, sólo para cumplir una cuota. En el caso de que estuviera al servicio de la historia, es decir, que la imagen de un Aquiles encarnado por Elliot Page fuese creíble, esta polémica no se habría producido. Este mismo debate se ha generado con el personaje que podría interpretar Lupita Nyong’o, a la que se le ha vinculado con Helena de Troya (Diane Kruger en la cinta de Wolfgang Petersen).

La Odisea no cuenta una historia real, sino que es un poema épico que narra una ficción inspirada en los mitos griegos y las tradiciones orales. Mitología griega que ahora se distanciaría más que nunca de la narración tradicional para cumplir con la diversidad forzada. Cuenta la vuelta a casa del héroe griego Odiseo tras la guerra de Troya. Odiseo luchó 10 años y tardó otros 10 en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey.