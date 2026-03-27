Mario Casas se transforma en el mejor espía del cine español: así es Zeta, su personaje en la nueva película de Prime Video

En el mundo del streaming, si hay una plataforma que ha apostado de verdad por el cine de acción esa es Prime Video. En cualquier formato, el terminal ha creado toda una serie de entregas cuyas trepidantes secuencias disparan de lleno la adrenalina de los espectadores. El reciente ganador del Oscar, Michael B. Jordan fue uno de los primeros en explotar el género dentro de la marca con Sin remordimientos (2021) y entre los seriales estrella, Alan Ritchson se ha convertido en una especie de «nuevo Schwarzenegger» gracias a las tres temporadas de Reacher. En España, no íbamos a ser menos y por eso, ya tenemos nuestro propio espía mediterráneo: Mario Casas protagoniza Zeta, el thriller de espionaje que está arrasando en más de 30 países.

En el vídeo, compartido en exclusiva para OKDIARIO, podemos ver alguno de los entresijos del proyecto dirigido por Dani de la Torre. Un material promocional en el que escuchamos la descripción del personaje por parte de Mario Casas, incluyendo declaraciones del mismo director y otros miembros del reparto de Zeta, como Luis Zahera y la actriz cubana, Mariela Garriga. Aparte de la presentación, punto de partida y conflictos psicológicos de este ex agente del CNI, esta píldora del making-of sirve del mismo modo como anticipo para vislumbrar la cantidad de persecuciones, tiroteos y peleas que el filme le ofrece al público.

Mario Casas es Zeta

Las sinopsis oficial de Zeta es la siguiente: «Cuatro ex oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta ‘Operación Ciénaga’, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia–el único que ha escapado de los asesinos–estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para la agencia, la cual termina poniendo a su mejor hombre para la misión: Zeta».

No obstante, el rol de Mario Casas no estará solo en la misión y Zeta contará con el apoyo de Alfa (Garriga), una espía de Colombia que parece saber más de la operación que el propio CNI.

Producida por Fonte Films y con un guion firmado por Oriol Paulo, Jordi Vallejo y Dani de la Torre, la cinta ha roto los moldes y esa especie de barrera cultural que el audiovisual español siempre ha tenido para intentar llevar a cabo superproducciones de acción.

El resto del casting se completa con Nora Navas (Mi amiga Eva), Christian Tappán (Narcos), Cristina Umaña (Distrito salvaje), Ricardo de Barreiro (El desconocido), Pablo Álvarez (La favorita 1922), entre otros.

Un duro entrenamiento para convertirse en espía

Casas ya se había preparado intensamente para otros papeles, pero en Zeta tuvo que subir el nivel sometiéndose a un entrenamiento físico y técnico extremo.

Por eso para sus secuencias, el actor gallego estuvo coordinado con especialistas reales, practicando con ellos y poniendo el foco en los movimientos y en la corporeidad del trabajo. De hecho, en una entrevista realizada este mes en Men’s Health, el actor definió a su personaje como el «Jason Statham español».

Zeta está disponible de forma exclusiva en Prime Video.