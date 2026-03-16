Michael B. Jordan, premio a mejor actor en los Oscar 2026

A diferencia de la mayoría de consideraciones, la candidatura de mejor actor de los Oscar 2026 se había convertido en una trinchera de opiniones enfrentadas. Sin embargo, finalmente Michael B. Jordan se ha hecho con la estatuilla dorada que llevaba tanto tiempo esperando. Arrancando con un tímido aplauso in crescendo, Michael B. Jordan recogía el galardón para comenzar el tradicional discurso de agradecimiento hacia la Academia y a todo el equipo que ha hecho posible ‘Los pecadores’. Y por supuesto, también señalo el honor de haber compartido la categoría con el resto de nominados.

Michael B. Jordan ha sido uno más de la lista de intérpretes, directores y artistas en general que han terminado alzándose con la gloria en una 98ª. edición de la alfombra roja, que volvió a estar presentada–por segundo año consecutivo–por Conan O’Brien. Como es habitual, la velada estuvo repleta de sorpresas, actuaciones, gags cómicos y reivindicaciones. Pero son los momentos de la entrega de premios como el de mejor actor protagonista en los Oscar 2026, los que terminan formando parte de esas píldoras históricas de cine recordadas por la cultura popular y por la memoria cinéfila.

Michael B. Jordan: el mejor actor de los Oscar 2026

La lista completa de nominados al mejor actor protagonista de los Oscar 2026 era la siguiente: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Los pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto).

B. Jordan hereda así el testigo de actores recientes como Adrien Brody, Cillian Murphy o Brendan Fraser, quienes han sido los últimos en entrar en el Olimpo de Hollywood.

Una candidatura rodeada de polémica

La carrera por ser el mejor actor protagonista de los Oscar 2026 ha sido una noria de emociones. Por su trabajo (y constancia promocional), el nombre de Chalamet permaneció siempre en las quinielas. Aunque la victoria en Cannes y en los Globo de Oro, otorgaba cierta ventaja en la conversación para Moura.

Eso sí, lo que de verdad cambió el rumbo de las encuestas fueron las declaraciones del actor de Call me by your name (2017) en una charla con Matthew McConaughey. En ellas, el protagonista de Marty Supreme señaló que no tenía interés en trabajar en el ballet o la ópera, porque a pesar de ser disciplinas que intentaban sobrevivir, a nadie le importaban.

Independientemente del efecto de la controversia, nadie puede negar que el trabajo de Michael B. Jordan no sea digno de levantar el premio. Su doble papel en Los pecadores es una de esas interpretaciones que no se ven fácilmente.

El viejo y el nuevo Hollywood

Las nominaciones a mejor actor protagonista de este año marcan un punto de inflexión entre varias generaciones de la meca del celuloide. Desde perfiles experimentados como DiCaprio y Hawke a los rostros de ese nuevo cine liderado por figuras mediáticas de la talla de B. Jordan o Chalamet. Cada vez, vemos más cómo las estrellas del pasado van abriendo camino para que los ídolos de la nueva cosecha de espectadores posean una presencia mayor.