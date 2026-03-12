Votantes de los Oscar sentencian al nominado Timothée Chalamet por menospreciar el ballet: «Que le jodan»

No hay carrera de los Oscar sin polémica que pueda influir en el nombre del ganador. Si en la edición anterior fue Karla Sofía Gascón la protagonista, este 2026 es Timothée Chalamet el que podría quedarse sin la estatuilla por sus controvertidas declaraciones sobre la ópera y el ballet. De hecho, votantes de la Academia ya han sentenciado al actor.

Timothée Chalamet participó hace unos días en un evento de la Universidad de Texas, en el que mantuvo una conversación con Matthew McConaughey. Entre reflexión y reflexión sobre cómo preservar la industria del cine, el actor pronunció unas polémicas palabras: «No quiero dedicarme al ballet ni a la ópera, ni a ese tipo de disciplinas que hay que mantener vivas aunque a nadie más le importe».

El mundo de las Artes Escénicas, entre otros, reaccionó negativamente a sus declaraciones, con estrellas de los colectivos que alzaron la voz en nombre de sus compañeros. Además, indicaron que las afirmaciones del intérprete son, simplemente, una opinión, y apuntaron cómo el público sí que está interesado por estas disciplinas.

«Lo siento, Timothée Chalamet. Te ofreceríamos entradas para invitarte a Akenatón, pero están casi agotadas. Quedan algunas, si te das prisa», escribió en redes sociales la Ópera de Los Ángeles. Por otro lado, Megan Fairchild, del Ballet de la Ciudad de Nueva York, también hizo uso de la ironía, pero fue algo más directa: «No sabía que no eras un bailarín o cantante de ópera de talla mundial porque elegiste no dedicarte a ello, dado que la actuación es más popular. Que los artistas se apoyen entre ellos es importante. Ninguno de estos caminos es fácil, y no hay necesidad de dejar de lado el ballet ni la ópera».

Hasta el momento de la polémica, Timothée Chalamet era el claro favorito para ganar el Oscar a Mejor actor, por su papel protagonista en Marty Supreme. Pero las declaraciones del también actor de Dune le han restado apoyos, como confirman algunos votantes de los Oscar. Han revelado sus veredictos en una exclusiva con Entertaintment Weekly.

Los académicos, de diferentes categorías, desean «que jodan a ese tío». Critican que «desprecie a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, pero que han pasado 10 o 20 años perfeccionando su arte».

Además, le recuerdan que él tampoco es precisamente «Philip Seymour Hoffman». Es más, «Philip Seymour Hoffman jamás menospreciaría el ballet o la ópera», subrayan. Los académicos consultados apuestan por la victoria de Michael B. Jordan y Wagner Moura como Mejor actor protagonista, y auguran el éxito de Sinners.