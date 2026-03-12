Los Oscar en vilo ante la amenaza de los ayatolás: los premios se blindan ante un posible ataque terrorista

Mientras Donald Trump ha asegurado que la guerra con Irán ha terminado, en Estados Unidos los premios Oscar 2026 se han blindado ante un posible ataque terrorista, amenazados por los ayatolás. La organización de la gala, que se celebra en la madrugada del domingo al lunes (hora española), ha tenido que reforzar la seguridad de la ceremonia por las posibles represalias del régimen iraní.

El FBI ha advertido a las autoridades de California sobre una presunta amenaza de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos, donde se entregan los premios Oscar, que se celebran en Los Ángeles. Es más, el propio Trump se ha referido a esta amenaza.

También Gavin Newson, gobernador de California, ha confirmado la alerta, pero ha querido llamar a la calma al indicar que no se trata de «una amenaza inminente».

Aunque los funcionarios federales han comunicado que todavía no han podido verificar la información, Katy Mullan y Raj Kapoor, productores ejecutivos de la retransmisión de la gala, han confirmado que sí se reforzará la seguridad. Para ello, han detallado, cuentan «con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles», un operativo que se llevará a cabo con «una estrecha colaboración», han aclarado.

Los productores ejecutivos han evitado mencionar directamente la alerta del FBI sobre la amenaza terrorista. Sin embargo, han pronunciado estas palabras poco después de que trascendiera la información y se han referido a ese «apoyo del FBI».

De hecho, el refuerzo de la seguridad ya se ha podido notar a las puertas del Teatro Dolby en el Ovation Hollywood, donde se ha incrementado la vigilancia, de manera discreta, en el despliegue de la alfombra roja.

«Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección», han señalado los productores, que también han indicado su deseo de que «todos los que asistan, los que lo presencien e, incluso, los fans que estén fuera en las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos». «Es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje», han subrayado.

Según las palabras de Donald Trump, Irán ejecutaría su amenaza como represalia a la invasión de Estados Unidos e Israel, y usaría para ello drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.