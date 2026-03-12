La serie más espectacular de los creadores de ‘Lost’ está a punto de volver a HBO y ya hay fecha de estreno en España

Los fans de las series de misterio están de suerte. La ficción From, creada por los productores de Lost, regresará próximamente con una nueva temporada y ya se ha confirmado su fecha de estreno en España. La serie, que combina terror, suspense y elementos sobrenaturales, continuará ampliando la historia del misterioso pueblo del que nadie puede escapar.

La producción de HBO se ha convertido en una de las propuestas más comentadas dentro del género gracias a su atmósfera inquietante y a una trama llena de enigmas. Ahora, la cuarta temporada promete elevar aún más la tensión con nuevos peligros y nuevas criaturas.

Un pueblo del que nadie puede salir

La historia de From gira en torno a un pequeño pueblo aparentemente aislado en el que quedan atrapadas varias personas tras llegar allí de una forma casual. Lo que comienza como un lugar extraño pronto se convierte en una auténtica pesadilla: cuando cae la noche, unas misteriosas criaturas salen a cazar a los habitantes.

Los protagonistas deben aprender a sobrevivir mientras intentan descubrir qué ocurre realmente en ese lugar y por qué nadie puede escapar. A medida que van avanzando las temporadas, la serie va introduciendo nuevos misterios y pistas que van ampliando el universo de la historia.

Más criaturas y nuevos desafíos

Según el avance de la nueva temporada, los personajes van a tener que enfrentarse a unas nuevas amenazas que son todavía más peligrosas que las anteriores. El tráiler adelanta la aparición de unas nuevas criaturas que pondrán en juego la supervivencia del grupo.

Además, los nuevos episodios ahondarán en el origen del pueblo y los secretos que este esconde, algo que ha sido una de las principales claves del éxito de esta serie.

Fecha de estreno en España

La nueva temporada de From llegará a España a través de la plataforma HBO. El estreno es el próximo 19 de abril de 2025, cuando los espectadores podrán retomar la historia y descubrir cómo va evolucionando el misterio que rodea al pueblo.

Con su mezcla de terror, suspense y giros inesperados, la ficción de HBO se ha consolidado como una de las series más llamativas de los últimos años dentro del género. La llegada de la nueva temporada promete mantener al espectador intrigado e intentar responder a algunas de las preguntas que están todavía abiertas.