Todo lo que debes recordar sobre ‘From’ antes de ver la temporada 3

Una de las series que ha tenido más éxito los últimos años es From y el 26 de septiembre se estrena la temporada 3 de esta ficción en la plataforma de streaming Max. Para muchos es una de las mejores intrigas que se pueden encontrar en la actualidad y que recuerda a series como Perdidos o Wayward Pines. Cuenta la historia de un pueblo en el que todas las personas que llegan a esta localidad se dan cuenta pronto que están atrapadas y que van a poder salir. Por las noches estas personas se tienen que esconder para evitar que les cacen unos extraños seres que se alimentan de entrañas humanas. Una enigmática serie de intriga que ya desde el primer episodio plantea una serie de enigmas y misterios, pero en lugar de resolverse cada temporada se van sumando más secretos para los protagonistas y los espectadores.

La serie ha llegado a un punto de complejidad en el que a muchos de sus seguidores les da miedo que se vaya complicando cada vez más como ocurrió en Perdidos. Por eso, aunque From es una de las mejores ficciones de intriga, no está de más recordar algunos episodios claves de la serie antes de ver la temporada 3. El final de la segunda entrega nos sorprendió a todos y los que esperan ahora los espectadores es que se vayan resolviendo poco a poco las incógnitas.

La serie de terror From fue creada por John Griffin para Epix y sus dos primeras temporadas están disponibles en HBO Max. La primera temporada de la serie se estrenó en de febrero de 2022 y la segunda en abril de 2023. En junio de 2023 se confirmó la renovación para una temporada 3 de From que ya podremos ver del el 26 de septiembre en Max.

Lo que tenemos que recordar para ver la tercera temporada sobre Tabitha

Lo primero que tenemos que avisar es que si nos has visto las dos primeras temporadas, es mejor que no sigas leyendo lo siguiente porque contiene spoilers. La segunda entrega terminaba con Tabitha (Catalina Sandino) despertando en un hospital fuera de los dominios de la ciudad perdida de From. Lo que no se aclara es cómo ha podido acabar allí.

Hay que tener en cuenta que Tabitha está desesperada por ver a su hija en coma y se siente impotente por no poder hacer nada. Al final decide seguir los pasos de la madre de Victor y tratar de salvar a los niños de sus visiones de la torre en la que supuestamente están atrapados. Para lograrlo recibe la ayuda del propio Victor, que la guía hasta el «árbol de las botellas». Este árbol resulta ser un portal hacia el faro, y Tabitha se introduce en él para aparecer como por arte de magia ante la puerta de la torre.

Tabitha en ese momento decide subir la escalera de caracol que asciende hasta la luz del faro mientras escucha entre susurros la palabra «Anghkooey» y allí se encuentra con el misterioso niño que se le ha aparecido a varios personajes de la serie, entre ellos a su hijo Ethan. El fantasma, aunque le dice que lo siente mucho, empuja a Tabitha a través del cristal de lo más alto de la torre y lanzarla al vacío.

¿Qué le ocurrió a los otros personajes?

En cuanto a Jade decide adentrarse en las cuevas donde supuestamente duermen por el día los monstruos nocturnos de From para averiguar qué significa el símbolo que no para de aparecer en sus visiones. Allí descubre que el símbolo, un círculo con varias líneas sinuosas cruzando su circunferencia, es en realidad una brecha en el techo de la cueva tapiada por las raíces de un árbol.

Julia, Randall y Marielle se encuentran en un coma provocado por las cigarras que invadieron los sueños de varios personajes de la ciudad de From y Boyd y los demás ciudadanos no saben muy bien qué hacer.

Estos son algunos de los misterios que se deben aclarar en esta tercera temporada de From, pero hay muchos más. Por ejemplo, los espectadores quieren saber qué sucedió cuando Victor era un niño y si su madre regresó su madre al mundo real al morir o cuál es el destino del bebé de Fátima.

También los seguidores de la serie quieren saber qué significa realmente el símbolo, quiénes son los niños en las visiones de Tabitha y Jade, dónde está Tabitha y qué son las criaturas nocturnas asesinas. Además de todas estas incógnitas los seguidores de From quieren tener respuesta a la pregunta que se llevan haciendo desde el primer episodio de la primera temporada: ¿Qué está pasando en la ciudad de From y por qué? Esperamos que en esta tercera entrega por fin se conteste a lo que es el meollo de la serie y que sus seguidores no se sientan tan descontentos como los de Perdidos, que todavía no han olvidado su horrible final.