La miniserie apocalíptica de 6 episodios que triunfa en Prime Video: la vas a devorar en una tarde

Las series apocalípticas en las que sus protagonistas tienen que enfrentarse a situaciones límite como The Walking Dead, The Last of Us, Snowpiercer, El eternatura, Los 100 o The Rain están de moda y no paran de multiplicarse en las plataformas de streaming. Pero os vamos a recomendar una serie española que se puede ver en Prime Video en el que se toman el fin del mundo de forma más relajada y gamberra: El fin. Su protagonista Tomás, ante el anuncio de que el fin del mundo está cerca, ha abandonado a su mujer Julia y su hija Noa sin pensárselo un minuto. Pero, todo cambia para él cuando se entera de que cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y ya no provocará que se acabe el mundo dentro de nueve meses. Tomás se da cuenta de que ha cometido un gran error y decide volver a su vida anterior.

La serie apocalíptica En fin se estrenó en 2024 en Prime Video y ha sido creada, dirigida y escrita por David Sainz y Enrique Lojo. El rodaje tuvo lugar en 2022 en Sevilla y en la localidad onubense de La Antilla y nos sorprende con una forma de desenfadada y un poco loca de tomarse el fin del mundo. Una divertida serie protagonizada por actores tan conocidos como José Manuel Poga, Malena Alterio, Raúl Cimas, e Irene Pérez. Esta original ficción solo tiene 6 episodios de aproximadamente 45 minutos y es una buena opción para los que disfrutan con este tipo de comedias españolas que son perfectas para echarse unas risas durante este verano.

¿Qué ocurre en la serie apocalíptica En Fin?

En el primer episodio de la serie vemos como Tomás su protagonista se levanta con resaca en mitad de una orgía en una tienda de muebles el día que va a comenzar el fin del mundo. Hay que tener en cuenta que Tomás ante esta inesperada noticia, como hemos comentado ya, ha decidido abandonar a su mujer y su hija para disfrutar a tope de estos últimos días. Pero todo cambia para Tomás y para toda la humanidad, cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y no choca contra la Tierra. Como el mundo no se va a acabar, Tomás se da cuenta de que ha cometido un error y que quiere recuperar a su familia.

Sin embargo, para su sorpresa su mujer Julia se ha dado cuenta de lo poco que ha disfrutado de la vida y decide darse una segunda oportunidad para hacer todo lo que no se ha atrevido antes. Además, su hija Noa está pasando por una fase filosófica y se pregunta la razón por la que los adultos se han empeñado en destruir el mundo sin que ningún planeta gigante choque contra la Tierra. ¿Logrará Tomás que su familia le perdone y volver a su vida de antes? ¿Encontrarán el equilibrio mental los protagonistas de esta serie cuando regresen a su rutina diaria?

El reparto de esta serie de comedia gamberra

Los protagonistas de la serie En Fin son los actores José Manuel Poga que da vida al atribulado Tomás, Malena Alterio a su mujer Julia Fernández que ve en esta situación una segunda oportunidad e Irene Pérez, el de su hija Noa. También tienen un papel destacado los actores Raúl Cimas que da vida a Romero y Luisa Gavasa a María.

Además, en el reparto coral de la serie En fin están los actores Dani Mantero, el cómico Cristian de la tierra, Pepa Rus, Javier Botet, Adrián Pino, Victor Rebull y Numa Paredes, entre otros. Incluso aparecerán actores como Javier Botet que interpreta el papel de ​ como Miguel, Chenoa que se da vida a sí misma, Ramón Langa al presidente del Gobierno, Antonio Dechent como Canoso, Pepa Rus como Manoli o Leonor Watling como Amaia.

La serie En fin es una buena opción para los que estén aburridos ya este verano y quieran ver una serie española de comedia totalmente gamberra y bastante salvaje en algunos momentos. Una ficción que sorprende con sus diálogos ágiles y disparatados y que sorprende por la buena interpretación de sus protagonistas y sus personajes secundarios. Una divertida y original comedia perfecta para un maratón desde el sofá o la tumbona durante este mes de agosto.

Sobre si habrá una segunda temporada de esta serie como llevan un año reclamando sus seguidores en las redes sociales, por ahora sus creadores ni confirman ni desmienten y tendremos que seguir esperando a que lancen alguna noticia al respecto. Además de esta serie española en Prime Video se pueden ver otras de comedia como Días mejores, Vota Juan y sus dos secuelas o Pequeñas coincidencias, entre otras.