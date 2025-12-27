James Cameron estuvo a punto de dirigir ‘Jurassic Park’: «La habría hecho demasiado aterradora»

Cualquier amante del cine sabe que Jurassic Park es una película clave en la carrera de Steven Spielberg. En lo económico, el rey Midas de Hollywood volvió a erigirse como el rey del blockbuster recaudando unos titánicos 1.099 millones de dólares. Pero además, su adaptación de la novela de Michael Crichton funcionó como un bálsamo de luz, pues las mañanas de aquel 1993, Spielberg las dedicaba al rodaje de La lista de Schindler, mientras que por las tardes montaba la lucrativa y divertida aventura jurásica. Sin embargo, antes de que el autor de Tiburón asumiese la dirección del relato de Crichton, James Cameron había intentado hacerse con los derechos de Jurassic Park una versión que habría sido bastante diferente.

A pesar del fracaso de Abyss a finales de los 80, el cineasta canadiense recuperó pronto su estatus de autor taquillero con Terminator 2: El juicio final y rápidamente, puso su mirada en la historia de ciencia ficción y aventuras. No obstante, Spielberg se le adelantó en la puja por poco tiempo y tanto él como su productora Amblin Entertainment terminaron asumiendo la obra que revolucionaría los efectos digitales y que a día de hoy, sigue funcionando como un referente clave del género. Así, aunque en la actualidad muchos cinéfilos se hayan quedado con las ganas de imaginarse cómo sería el universo visual de Cameron para Jurassic Park, el director manifestó hace aproximadamente un mes que en realidad, Spielberg era el verdadero indicado para el proyecto.

Cameron estuvo a punto de dirigir ‘Jurassic Park’

En su entrevista mientras promocionaba Avatar: Fuego y ceniza, a Cameron volvieron a preguntarle por aquella vez en la que estuvo a punto de enfrentarse a la dirección de Jurassic Park, intentando por parte de la revista EMPIRE dilucidar cómo se habrían visto los depredadores primitivos de la tierra bajo la mirada del hombre que es con diferencia, el director más taquillero de la historia del séptimo arte.

«Spielberg era la persona correcta para hacer la película y yo, no. Yo la hubiera hecho demasiado terrorífica, como para una calificación R (los menores de 17 años sólo pueden ver estas películas acompañados de un adulto). Habría sido Aliens con dinosaurios», se sinceraba Cameron.

Aunque no logró representar a las gigantescas criaturas en la gran pantalla, no se puede decir que al realizador le haya ido precisamente mal en su carrera. Rodó el divertidísimo remake de Mentiras arriesgadas, con la que recaudó 378 millones de dólares. Después, en 1997 estrenó Titanic, cuyo impacto económico y académico es de sobra conocido en la cultura popular. 11 estatuillas doradas en los Oscar y un box office de 2.264 millones de dólares. Casi 30 años más tarde, la trama de Jack y Rose sigue siendo el cuarto largometraje más taquillero de la historia del séptimo arte.

Una taquilla jurásica

Paralelamente a los éxitos comerciales de ambos directores, la franquicia de Universal Pictures ha ido publicando varias entregas con recaudaciones económicas asombrosas. La última de ellas, Jurassic World: El renacer, aunó este año en la cartelera mundial unos 868 millones de dólares. La saga jurásica continuará y mientras, Cameron seguirá centrado en las numerosas entregas de Avatar que tiene planificadas y que de algún modo, representan su «propia Jurassic Park».