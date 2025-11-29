La revista Cahiers du Cinéma publica su lista con las mejores películas del 2025: la primera es española

En el mundo de la crítica cinematográfica, pocas revistas tienen el prestigio histórico de Cahiers du Cinéma. Fundada en 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca, su relevancia pasa por haber sido uno de los primeros medios impresos que se centró en la figura del autor, poniendo el foco en la posición del director como artífice máximo de las obras fílmicas. Además de por supuesto, ser un editorial clave en la promoción de los directores de la Nouvelle Vague como François Truffaut, Éric Rohmer o Jean-Luc Godard. Ahora, como cada año, la publicación comparte su lista con las 10 mejores películas del 2025, la cual está liderada por una de las películas españolas más polémicas de la temporada.

Cahiers du Cinéma: las 10 mejores películas del 2025

10-‘Mirrors No.3’

Fue una de las grandes revelaciones tanto en el Festival de Cannes como en la reciente Seminci del Festival de Valladolid. Esta cinta alemana es un thriller sobre una estudiante de música que sale ilesa de un desgraciado accidente de coche en el que muere su novio. Tras el trauma el doloroso trauma es acogida por una familia que esconde oscuros secretos.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

9-‘Drifting Laurent’

Perdido y sin rumbo, Laurent de 18 años, se refugia en una estación de esquí desierta en plena temporada. Allí conoce a los habitantes de la zona con quienes forja unos insospechados vínculos. Cuando llega el invierno, ya no es la misma y ahora, no se imagina abandonando a sus nuevos amigos.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

8-‘Nouvelle Vague’

Si había una cinta previsible entre la lista con las mejores películas del 2025 de Cahiers du Cinéma, esa era Nouvelle Vague. Rodada en francés, el particular homenaje del director norteamericano Richard Linklater al movimiento artístico galo es una carta de amor al cine europeo, mediante la representación metacinematográfica del rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard.

Fecha de estreno: llegará el 9 de enero a los cines españoles.

7-‘7 promenades avec Mark Brown’

Documental francés dirigido por Pierre Creton y Vicent Barré que sigue los pasos de un botánico inglés en los paisajes de la costa de Normandía. Una delicia para los amantes de las plantas, con personas y cámaras que prestan su atención a las flores.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

6-‘L’ Aventura’

Comedia familiar ubicada en un viaje por carretera dentro de Cerdeña, Italia. Allí, Claudine, que pronto cumplirá 11 años, decide contar sus aventuras sobre la marcha. Cuando Raoul, su hermano de 3 años, no la molesta.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

5-‘La risa y la navaja’

Producción portuguesa que nos pone en la piel de Sergio, un ingeniero ambiental que viaja a una ciudad de África Occidental para trabajar en una carretera que unirá el desierto y la selva. Allí, entabla una relación estrecha con Diara y Gui, dos habitantes de la ciudad. Pronto descubrirá que el anterior ingeniero que trabajó allí, desapareció hace unos meses misteriosamente.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

4-‘El agente secreto’

Contextualizada durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de su pasado, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera poder reconstruir su vida y volver a ver a su hijo. Pronto se da cuenta que el lugar no es precisamente un refugio y que las fuerzas gubernamentales lo persiguen.

Fecha de estreno: llegará el 20 de febrero a los cines españoles.

3-‘Yes’

Filme israelí que está ambientado en los atentados de Hamás del 7 de octubre, centrándose en la figura de un músico de jazz al que le encargan la tarea de poner música a un nuevo himno nacional.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha programada en España

2-‘Una batalla tras otra’

Va a ser una de las grandes favoritas en los Oscar y claro está, no podía faltar en esta lista de las mejores películas del 2025. La última obra de Paul Thomas Anderson, que adapta la novela Vineland de Thomas Pynchon, ha sido elogiada hasta la saciedad por la crítica. Divertida, repleta de sentimiento y con grandes dosis de acción, el planteamiento nos pone en la piel de un ex revolucionario que se ve obligado a perseguir a un viejo enemigo, después de que este secuestre a su hija.

Fecha de estreno: se estrenó en cines el pasado 26 de septiembre y se espera que en las próximas semanas, aterrice en la plataforma de HBO Max

1-‘Tardes de soledad’

Sí, para Cahiers du Cinéma, Tardes de soledad la líder de la lista de mejores películas del 2025. El polémico filme documental del cineasta Albert Serra, retrata de manera intimista, la figura del torero en activo, Andrés Roca Rey. Se llevó la Concha de Oro en el Festival de cine de San Sebastián y dará mucho que hablar en la temporada final de premios.