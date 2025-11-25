James Cameron no cree que Netflix deba participar en los Oscar si no tiene un «estreno significativo» en cines

Los premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina y, como viene siendo habitual cada año, la polémica con las plataformas de streaming está servida. ¿Deberían poder ser nominadas en la alfombra las películas provenientes de estos servicios online con sólo pasar una semana en las salas? Estos requisitos mínimos funcionaron como un puente para que las marcas de vídeo bajo demanda se apostasen por proyectar sus contenidos mínimamente en el patio de butacas. Sin embargo, hace algunas horas el director James Cameron acaba de criticar esa política aplicada sobre todo por Netflix, argumentando que para competir de verdad en los Oscar, el terminal debería hacer una apuesta real en la cartelera y no unas cuantas exhibiciones por cumplir.

La opinión del realizador canadiense llega algunas semanas después de que la próxima edición de los BAFTA haya rechazado la solicitud de la «gran N roja» para la participación de Las guerreras k-pop dentro de la competencia. ¿El motivo? Incumplir las reglas de ilegibilidad del certamen británico al no tener al menos 10 proyecciones comerciales durante siete días en Reino Unido. Ahora, Cameron cree que en el evento de las estatuillas doradas esta condición ha quedado exigua, expresando que si de verdad la compañía desea competir bajo el techo del Teatro Dolby de Los Ángeles, debería atreverse a un «estreno significativo» en 2.000 salas.

No es la primera vez en la que James Cameron manifiesta su descontento con Netflix y el mercado del streaming. En enero de 2023, el cineasta aseguró que el modelo de explotación comercial de dichas plataformas era insostenible y que además, funcionaba como una «estafa piramidal». La opinión del dos veces ganador del premio de la Academia respecto a la experiencia cinematográfica en la gran pantalla no es un tema baladí. Sobre todo porque él es el responsable de tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del celuloide; Avatar, Avatar: El sentido del agua y Titanic. Tres largometrajes que juntos, han recaudado más de 7.000 millones de dólares.

James Cameron quiere una Netflix comprometida de verdad con los cines

Lejos de sus opiniones confrontadas con el propio modelo de negocio, en esta ocasión James Cameron ha sido más duro que nunca con Netflix, tras ser preguntado por la posibilidad de que esta termine comprando la Warner Bros.

«Creo que Paramount es la mejor opción. Netflix sería un desastre», explicaba Cameron en el podcast The Town. Instantes después pasaba a ser bastante duro con el estudio californiano:

«(Ted) Sarandos ha dicho públicamente que las películas estrenadas en cines están muertas. ‘Los cines están muertos’, cito textualmente. Su idea es poner la película una semana o 10 días y calificar para los Oscar. Creo que eso está podrido hasta la medula».

Las candidatas deben pasar por las salas

Siguiendo con su alegato, el director apuntó a que una película debe hacerse como «una película para cine».

«Los premios de la Academia de Cine de Hollywood no significan nada para mí si no significan una experiencia cinematográfica. Me parece horrible», terminaba.

James Cameron estrenará Avatar: Fuego y ceniza el próximo 19 de diciembre y en 2026, proyectará en cines el tour de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.