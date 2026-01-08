Más violento que Lobezno: Hugh Jackman regresa con un personaje mítico y un tráiler que deja sin palabras

Por más que pasen años interpretando otros papeles, hay actores que se quedan «para siempre» en la memoria colectiva de los espectadores encarnando a un personaje. Daniel Radcliffe siempre será Harry Potter, al igual que Christopher Reeve sólo puede ser recordando surcando los cielos como Superman. Y eso es algo muy parecido a lo que desde comienzos del siglo XX, le ha ocurrido al carismático mutante de X-Men. Porque Marvel, todavía no se atreve a despedirse del todo del Lobezno de Hugh Jackman, por más que la estrella australiana apueste por papeles tan diferentes como el de su siguiente proyecto: dar vida a un decadente Robin Hood que busca redención.

The Death of Robin Hood es la última apuesta del prestigioso estudio A24. Compañía que ha conquistado a toda nueva generación de cinéfilos brillando bajo el prestigio autoral de un cine independiente que a diferencia de las grandes majors, sí que mantiene una línea editorial de apoyo constante a sus autores. Virtud que le ha valido a la marca no sólo el cariño del público, sino el éxito académico de haber logrado el premio Oscar a la mejor película por Moonlight (Barry Jenkins, 2016) y por Todo a la vez en todas partes (los Daniels, 2022). Ahora, la responsabilidad de dirigir a Hugh Jackman reconstruyendo el mito de Robin Hood, recae sobre Michael Sarnoski. Cineasta que debutó en 2021 con la estimulante Pig y que en 2027 versionará-también con A24-el videojuego de Hideo Kojima, Death Stranding. Pero ¿de qué tratará realmente este último rol del nominado al Oscar por Los miserables?

Hugh Jackman será un violento Robin Hood

The legend was a lie. THE DEATH OF ROBIN HOOD starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. Coming soon. pic.twitter.com/PR4iW6mQLM — A24 (@A24) January 6, 2026

En el mainstream popular, Jackman siempre será Logan. Papel al que regreso para el taquillazo Deadpool y Lobezno, demostrando que de alguna forma, todavía sigue viviendo en la piel del fiero espía canadiense. No obstante, a lo largo de los años, a Jackman lo hemos podido ver en roles oscuros como El truco final o Prisioneros y en actuaciones luminosas comerciales del impacto popular de El gran showman. En esta ocasión, el actor se enfrenta a un violento papel cuyo tráiler ha sorprendido a los fans, ofreciéndonos una perspectiva completamente diferente a lo que el bandido de Sherwood nos tiene acostumbrados.

La sinopsis oficial de The Death of Robin Hood nos cuenta lo siguiente: «La película verá al personaje lidiando con su pasado tras una vida de crímenes y asesinatos, tras una batalla que creía sería la última. En manos de una misteriosa mujer, se le ofrece una oportunidad de salvación».

Así, la historia nos presentará a un Robin Hood desgastado y en buscar de una redención que daba por imposible. De ahí que a muchos acólitos del actor, el material promocional les haya recordado a lo visto en Logan (James Mangold, 2017).

¿Quién más aparece? ¿tiene fecha de estreno?

Aparte de Hugh Jackman como Robin Hood, el elenco de de la cinta concentra a otros nombres conocidos de la escena, como Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Barlett y Noah Jupe. Por el momento, todavía se desconoce una fecha de estreno oficial, aunque las principales informaciones apuntan a una proyección que se situaría a mediados del presente 2026.