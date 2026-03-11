La nueva película de Ruben Östlund no estará en Cannes 2026: el festival pierde un gran reclamo

Dentro de aproximadamente un mes, el certamen de la Croisette anunciará la lista de películas que competirán por la prestigiosa Palma de Oro. Pero aunque sean muchos los grandes títulos que podrían participar en el evento autoral europeo, hoy hemos amanecido con una terrible noticia para las expectativas de los asistentes: The Entertainment System Is Down de Ruben Östlund no va a llegar a tiempo para presentarse a Cannes 2026.

La ausencia del cineasta sueco se podía en cierta medida prever, pues en el mes de enero ya advirtió de que a lo mejor su próximo título podría no llegar tiempo para la competencia gala. El motivo principal no es otro que la cantidad ingente de material de edición que se ha filmado, teniendo ahora que buscar otro gran encuentro del enclave cinematográfico para presentar esta especie de sátira con la que el director expondrá de nuevo, las miserias humanas. A pesar de las dificultades, los cinéfilos tenían algunas esperanzas puestas en que el realizador terminase el proyecto a tiempo. Sin embargo, Ruben Östlund no llegará a Cannes 2026 y por tanto, no podrá batir el récord histórico de conseguir su tercera Palma de Oro tras su victoria en 2017 con The Square y en 2022 con El triángulo de la tristeza.

Ruben Östlund no presentará su película en Cannes 2026

Las primeras noticias que nos llegaban del certamen venían cargadas de optimismo. Park Chan-wook va a ser el presidente del jurado, Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica…pero independientemente de estas nuevas, la ausencia de Ruben Östlund ha enrarecido de una Cannes de 2026 que iba a volver a contar con la siempre polémica visión del responsable de Fuerza mayor (2014).

Deadline fue la primera en dar en exclusiva la noticia. El medio norteamericano, que maneja fuentes cercanas a la producción de The Entertainment System Is Down, confirma las declaraciones hechas por Östlund a principios de año donde el autor manifestó que seguramente «esperaría y editaría un año más antes de estrenar la película».

Como es habitual en sus trabajos, el elenco concentrará un gran número de caras conocidas dentro de un reparto internacional cargado de estrellas. Desde Keanu Reeves y Kirsten Dunst a la presencia de Daniel Brühl y la estrella de Succession (2018), Nicholas Braun. Mientras que el argumento no podía ser más «made in Östlund»: «El sistema de entretenimiento de un avión falla en un vuelo de larga duración, lo que obliga a los pasajeros a enfrentarse al horror de estar aburridos durante horas».

El guion corre a cargo del propio director en una producción que cuenta con la distribución oficial del sello A24. Harry Szovik, Samantha Morton, Vincent Lindon, Tobias Menzies, Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie y Lindsay Duncan completan el resto del casting secundarios.

¿Qué películas nos encontraremos en el festival?

A falta de la confirmación oficial de la lista, en Cannes 2026 seguramente se proyecten títulos tan esperados como Paper Tiger de James Gray o Minotaur de Andrey Zvyagintsev. Por otro lado, se ha confirmado que ni La odisea de Christopher Nolan ni Digger de Alejandro G. Iñárritu se verán en el glamuroso evento.

The Entertainment System Is Down tiene previsto llegar a los cines en algún momento del 2026.