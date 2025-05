Palmarés completo de Cannes 2025: El cineasta iraní Jafar Panahi gana la Palma de Oro

Un simple accident de Jafar Panahi ha ganado la Palma de Oro en la 78ª edición del Festival de Cannes 2025. Una victoria que se siente como el reclamo político de un cineasta al que su país de origen, Irán, no le permite realizar películas en su hogar ni tampoco regresar a él. Porque Un simple accident fue rodada justo después de su arresto en 2022 y liberación al año siguiente tras una huelga de hambre que supuso en su momento, una noticia tremenda para la actualidad del séptimo arte. El triunfo de Panahi cierra así, un certamen de la croisette bastante flojo de nivel y uno de los menos llamativos de la última década.

Y es que Panahi es uno de los directores más elogiados y condecorados de los diferentes festivales de cine a lo largo del mundo. Desde su carrera, iniciada en 1995 con El globo blanco, el autor se ha llevado el León de Oro en Venecia gracias a El círculo (2000), el Oso de Oro en Berlín por el documental Taxi Teherán (2015) y ahora, su legado brilla con luz propia dentro del festival más prestigioso del mundo junto a los Oscar. En el lado hispano, Romería de Carla Simón se ha ido de vacío mientras que Óliver Laxe ha obtenido el Premio del Jurado por Sirat, compartiendo la consideración ex aequo con Sound of Falling, el drama alemán dirigido por Mascha Schilinski. En el segundo puesto del evento está Sentimental Value, la celebrada nueva cinta de Joachim Trier que no ha podido superar el impacto generalizado de la obra de de Panahi. Irán ha tenido doble premio esta edición, con una The President’s Cake de Hasan Hadi que se ha llevado la Caméra d’Or a la mejor ópera prima de Cannes 2025. A continuación, repasamos el palmarés completo del Festival:

Cannes 2025: palmarés completo

Palma de Oro: Un simple accident, de Jafar Panahi

Un simple accident, de Jafar Panahi Gran Premio del Jurado: Sentimental Value, de Joachim Trier

Sentimental Value, de Joachim Trier Premio del Jurado: Sirat, de Oliver Laxe ex aequo con Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Sirat, de Oliver Laxe ex aequo con Sound of Falling, de Mascha Schilinski Mejor dirección: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto Mejor interpretación femenina: Nadia Melliti por La petite dernière, de Hafsia Herzi

Nadia Melliti por La petite dernière, de Hafsia Herzi Mejor interpretación masculina: Wagner Moura por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Wagner Moura por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho Mejor guion: Jean-Pierre & Luc Dardenne por Jeunes mères

Jean-Pierre & Luc Dardenne por Jeunes mères Premio Especial del Jurado: Resurrection, de Bi Gan

Cannes 2025: un Certain Regard

Por si la propia clasificación de premios de Cannes no fuese lo suficientemente indescifrable en general para el público, el certamen posee la sección Un Certain Regard (En Español, «Una cierta mirada»), la cual se encarga de premiar a las propuestas inclasificables que suelen ser atrevidas e innovadoras, artísticamente hablando.