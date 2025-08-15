El Ibex 35 abre la sesión al alza y supera los 15.300 puntos

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este viernes con una subida del 0,68% que impulsaba al selectivo madrileño hasta los 15.310,9 puntos en una jornada festiva en España y parte del Viejo Continente en la que los inversores estarán pendientes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Trump y Putin se verán este viernes en una base militar de Alaska y después comparecerán juntos. Está previsto que ambos mandatarios avancen en una solución para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, aunque los líderes europeos exigieron a Trump que no negociara la cesión de terrenos a Rusia.

BBVA y Sabadell protagonizaban las mayores subidas en la apertura del Ibex 35, con repuntes del 1,87%y el 1,11%, respectivamente, que impulsaban al alza al resto de valores bancarios del selectivo. BBVA ha comunicado esta semana que continúa adelante con su OPA hostil sobre Banco Sabadell pese a las duras condiciones que impuso el Gobierno, que ha denunciado ante el Tribual Supremo.