El presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha atrincherado en el edificio de La Vela tras el fracaso de la OPA sobre el Banco Sabadell a la espera de que escampe la tormenta: «Sólo quiere que pase el tiempo sin que haya ruido sobre el banco hasta la junta de accionistas del próximo año, cuando será inevitable», señala una fuente cercana a la entidad.

Como informó OKDIARIO, el entorno de Torres pensaba que el fiasco de la operación podía costarle el puesto porque fue «un golpe muy duro para él». Nadie se esperaba un rechazo tan mayoritario a la oferta, y el propio Torres estaba convencido de que la aceptación iba a superar con holgura el 30%, lo que abría la puerta a una segunda OPA.

Por tanto, el batacazo fue estrepitoso, pero el presidente del BBVA se negó a dimitir o a reconocer algún error ya al día siguiente de conocerse el resultado de la operación. Y ahora sigue empeñado en mantenerse en el cargo contra viento y marea, lo que explica esta actitud de perfil bajo y silencio hasta que escampe la tormenta.

Este perfil bajo se combina con una lluvia de dividendos y de recompras de acciones para «tener contentos a los accionistas y que ninguno se rebele contra Torres en el consejo del BBVA», según las fuentes. De hecho, la semana pasada el banco anunció la mayor recompra de acciones de su historia, por casi 4.000 millones.

Como es sabido, la única oposición a la OPA en el consejo fue la del ex gobernador del Banco de España Jaime Caruana, aunque al final terminó votando a favor de mantenerla y subir el precio, medida que no fue suficiente para convencer a los accionistas del Sabadell. El resto de consejeros cerró filas con Torres desde el principio.

Eso sí, «la junta de accionistas que se celebrará en abril de 2026 sí será dura, porque muchos accionistas criticarán la actuación de Torres y tendrá que pasar un mal trago». Incluso es probable que se le critique por retirar el recurso a las condiciones del Gobierno ante el Tribunal Supremo, que habría podido proporcionar una indemnización millonaria al banco. «Ahora bien, tampoco se espera que le obliguen a dejar el cargo», añaden las fuentes.

Represalias a la plantilla

Como también informó este periódico, la plantilla del BBVA teme represalias salariales e incluso despidos por el fracaso de la OPA. Torres les trasladó la responsabilidad de convencer a los accionistas del banco catalán, cosa que no consiguieron, a pesar de que pusieron todo su empeño en lograr algo que era imposible. Y no les faltan razones para esos temores: la cúpula del banco los evaluó en plena OPA para determinar su grado de compromiso y fidelidad.

Sin embargo, otras fuentes consultadas consideran que Torres no se va a atrever a tomar estas medidas: «Los sindicatos le montarían un buen escándalo y, si deja sin bonus a banca privada y banca personal, la competencia los ficharía enseguida», explican.