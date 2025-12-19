BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia con casi 4.000 millones

El BBVA, presidido por Carlos Torres, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de toda su historia. El programa arrancará el próximo lunes, 22 de diciembre, una vez obtenidas todas las autorizaciones necesarias.

Este movimiento supone un auténtico espaldarazo para los inversores del banco, que verán cómo la entidad destina una cifra récord a reducir el número de acciones en circulación mediante su amortización. La operación forma parte de una estrategia mucho más ambiciosa: BBVA tiene previsto distribuir nada menos que 36.000 millones de euros entre 2025 y 2028 a través de remuneración ordinaria y distribuciones adicionales.

El anuncio llega apenas dos meses después de que el Gobierno tumbara la OPA hostil que BBVA había lanzado sobre Banco Sabadell. Tras el fracaso de aquella operación, la entidad no tardó en anunciar que retomaría su plan de retribución al accionista «con una significativa recompra de acciones».

Este nuevo programa se suma a las generosas distribuciones que BBVA ya ha realizado en el último trimestre del año. El pasado 7 de noviembre, los accionistas recibieron 1.842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más elevado de la historia del banco. Apenas un mes después, el 10 de diciembre, la entidad completó otro programa de recompra por 993 millones de euros correspondiente a la retribución ordinaria de 2024.

El nuevo programa extraordinario se ejecutará durante varios meses y se completará de forma escalonada. El primer tramo, que echará a andar el lunes 22 de diciembre, ascenderá a 1.500 millones de euros. Las acciones adquiridas se destinarán íntegramente a reducir el capital social del banco mediante su amortización.

Con esta nueva operación, BBVA habrá destinado más de 10.000 millones de euros a recomprar acciones propias desde que lanzara su primer programa en 2021. El resultado es una significativa reducción del número de títulos en circulación de la entidad.

El beneficio por acción se dispara

La estrategia está dando sus frutos. Según destaca el propio banco, las recompras de acciones han tenido un impacto positivo notable en el beneficio por acción. Mientras que el beneficio atribuido creció un 31% en 2022, un 21% en 2023 y un 25% en 2024, el beneficio por acción aumentó por encima de esas tasas: un 48%, un 26% y un 27%, respectivamente.

Hasta la fecha, BBVA ha ejecutado cinco programas de recompra: dos extraordinarios (3.160 millones entre 2021 y 2022, y 1.000 millones en 2023) y tres como parte de la remuneración ordinaria (422 millones con cargo a 2022, 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024).