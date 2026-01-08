Turner (ACS) lanza su primera empresa de equipos

Turner Construction Company, filial norteamericana de ACS, ha lanzado su primera empresa de equipos, First Equipment Company (FEC), una mercantil centralizada de alquiler de equipamiento y servicios de obra, según ha anunciado a través de un comunicado este jueves. Esto representa una nueva expansión estratégica de los servicios que Turner ofrece a sus clientes, a la vez que apoya a los contratistas que trabajan en sus proyectos.

FEC ha proporcionado equipos y servicios de obra en varios proyectos de Turner, especialmente proyectos de gran escala y tecnología avanzada, donde su modelo integrado ha demostrado claros beneficios.

Con este lanzamiento, Turner amplía estos servicios para apoyar proyectos en todo Estados Unidos y a más de 40.000 contratistas que trabajan en la empresa cada año. Esta nueva filial también ofrecerá alquiler de equipos y servicios de obra a otros contratistas generales y de obra en el país.

Así, First Equipment Company forma parte de la inversión más amplia de Turner en capacidades de ejecución de proyectos, junto con ofertas de servicios como xPL Offsite, SourceBlue, el Programa de Pago Acelerado de Turner, Turner Engineering Group y la expansión de las operaciones de autogestión. En conjunto, estas ofertas reflejan el enfoque de la filial de ACS en mejorar la eficiencia, apoyar a los socios comerciales y ofrecer mayor valor a sus clientes.

Nueva empresa de Turner

Al centralizar el alquiler de equipos y los servicios de obra en una única organización dedicada, FEC simplifica la búsqueda, gestión y soporte de equipos para proyectos, desde maquinaria pesada y equipo operativo hasta energía temporal, iluminación, remolques para oficinas y sanitarios, cercas y controles de obra. Este enfoque reduce la carga administrativa, mejora la coordinación y proporciona a los equipos y socios comerciales puntos de contacto claros que brindan un soporte rápido y confiable.

«First Equipment Company es una inversión estratégica en nuestra capacidad para ejecutar proyectos con mayor eficiencia», afirmó Shannon Hines, vicepresidenta sénior. «Al brindar a los contratistas que trabajan en nuestros proyectos una experiencia consistente y optimizada en el uso de equipos, contribuimos a mejorar la productividad en campo, lo que beneficia a nuestros equipos y, en última instancia, a nuestros clientes», declaró.

FEC integra las adquisiciones, las operaciones y el soporte en una sola organización, compuesta por profesionales con amplia experiencia en equipos que comprenden los desafíos de la construcción y están integrados localmente para apoyar proyectos en sus mercados. Al gestionar el abastecimiento, la logística, la administración y la resolución de problemas, FEC permite a los equipos de Turner y a los contratistas especializados centrarse más en la ejecución, la seguridad y la calidad.

Como subsidiaria de propiedad absoluta de Turner Construction Company, First Equipment Company se alinea con los estándares de Turner y opera como una entidad dedicada a la fabricación de equipos y servicios de obra. La empresa está diseñada para aprovechar el poder adquisitivo de las empresas y reforzar el compromiso de Turner con el servicio al cliente y la colaboración con contratistas especializados, cruciales para el éxito del proyecto.

«FEC refleja nuestro compromiso de mejorar continuamente la forma en que atendemos a nuestros clientes y socios», aseguró Josh Ehlers, Gerente Nacional de First Equipment Company. «Al mejorar la eficiencia a nivel de proyecto, estamos fortaleciendo los resultados para todos los involucrados», sentenció.