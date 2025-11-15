Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, ha afirmado que la empresa espera «un enorme crecimiento» de Turner, filial de ACS en Estados Unidos, en 2026 y en los años posteriores. Así lo ha revelado el directivo durante la presentación de los resultados trimestrales de la empresa a la que ha acudido OKDIARIO. Las razones del optimismo sobre la filial de Estados Unidos (EEUU) son múltiples y no sólo tienen que ver con las inversiones en sectores importantes como los centros de datos, sino también con el valor de su marca y su despliegue.

En ese sentido, Santamaría ha explicado que «Turner continúa teniendo un enorme rendimiento» y «creciendo», pues «ha estado obteniendo resultados por encima del mercado, no solo durante los últimos tres años, sino de manera sostenida durante varios años». «Si observamos los distintos sectores en los que trabaja Turner, poniendo de lado de momento el mercado de los centros de datos, hemos visto que, en los últimos ocho meses, ha habido un crecimiento», ha explicado el directivo de ACS.

Por ejemplo, en el sector de comercial, ha habido un crecimiento «de alrededor de 5,1%», en el de la aviación de «alrededor de 6,3%», y en el de biofarma un «increíble» 390%. Son lugares en los que Turner tiene una gran presencia. No obstante, Santamaría ha advertido que también han notado decrecimiento en algunos mercados, «como el de los hoteles, que ha bajado un 11%; justicia, que tiene un decrecimiento de un 30%; y también de la salud, que ha decrecido de un 51%».

En este último sector, la empresa espera «que aumente de manera significativa» porque «de cara a 2030, en Estados Unidos se prevé un aumento de un 40%», por lo que el directivo cree «que esto va a tener repercusiones en el rendimiento de Turner».

Con todo, la evolución de los mercados parece estar siendo favorable para Turner, así como las decisiones estratégicas que está tomando: «Si observamos al mercado en sí mismo, hay algunas áreas donde se verá crecimiento en EEUU, comenzando con la educación, que puede aumentar en un 29%; salud, como dije antes; la aviación, un 48%; y también deportes, un 10%. Hay otros como el residencial que también van a crecer».

Proyecciones de ACS para Turner

Por ello, «Turner ha aumentado las predicciones»: «Anunciamos un 58% de crecimiento hace un par de semanas, eso es en dólares como 1.004 millones. Para 2026, se espera un crecimiento de hasta un 30% del Ebitda, lo cual demuestra el enorme crecimiento que esperamos de Turner».

En resumen, la empresa no ve «una desaceleración de los centros de datos, ni tampoco en los otros sectores», por lo que predice «un enorme rendimiento de Turner en los próximos años». Ahora bien, independientemente de la marcha de los mercados y los diferentes sectores, la filial norteamericana tiene valor propio.

«¿Por qué Turner captura la mayoría del mercado? Debido a nuestra presencia global en EEUU, pues tenemos casi unas 20 oficinas por estado. También la marca, que puede aportar mucho talento y retenerlo. El poder de esta marca en Estados Unidos y a nivel internacional es sólida», ha declarado Santamaría.

«Turner también tiene gran capacidad de logística cuando hablamos de la cadena de suministro, pero también de manufactura para elementos críticos para los clientes. Tiene también el poder para seguir transitando hacia la construcción modular. Y todo eso genera una marca muy fuerte que tiene un rendimiento por encima del mercado», ha sentenciado.