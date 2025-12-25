Piden a los ciudadanos cumplir a rajatabla con la regla de los radiadores: el giro en tu factura va a ser total

El giro en tu factura va a ser total, piden a los ciudadanos cumplir a rajatabla con la regla de los radiadores. Una norma que puede ayudarnos a ahorrar con un dinero que nos viene de maravilla en este invierno que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna nos servirá para conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de Vilken: «Dicho esto, en un mundo ideal, el mejor lugar para situar un radiador es debajo de una ventana. Esto, aunque pueda parecer contraintuitivo, se debe al fenómeno físico de convección cíclica: el aire caliente del radiador ascenderá hacia la ventana, que genera aire frío (incluso cerrada), y estos, al mezclarse, generan una temperatura más homogénea en la habitación durante más tiempo. Existen elementos interesantes como las placas reflectantes que se sitúan entre el radiador y la pared trasera. Estas láminas metálicas sirven para aislar la calefacción de los muros fríos y rebotarla hacia el interior de la vivienda, por lo son idóneas para aquellos elementos ubicados en paredes exteriores».

Siguiendo con la misma explicación: «Si no fuera posible ubicar los radiadores debajo de las ventanas, la segunda mejor opción es hacerlo en las paredes interiores de la vivienda. Esto se debe a que los muros exteriores son los que están en contacto con el frío invierno y la calefacción estará calentando las paredes inútilmente. En comparación, es mucho más sensato ponerlos en los tabiques internos para que estos reconduzcan la temperatura por dentro de la vivienda. En el caso de tomar esta decisión, asegúrate de que las paredes son capaces de soportar el peso de los elementos y que la instalación está hecha por profesionales».

Hay algunos detalles que deberemos empezar a tener en consideración: «Para maximizar el poder calorífico de un radiador es importante tener ciertas consideraciones básicas. La primera de ellas es que cuanto más tapado esté, menos calor desprenderá y menos eficiente será el sistema. Evita secar la ropa encima de ellos, pintarlos, situarlos detrás de puertas o detrás de sofás, camas o escritorios. Además, los techos altos son vistosos estéticamente, pero son mucho más difíciles de caldear eficientemente, aunque son más frescos en verano. Evita situar radiadores en espacios abiertos, ya sea entre muchas puertas o en escaleras, porque se perderá su poder térmico. Por supuesto, revisar periódicamente los elementos de la climatización es esencial para asegurar su funcionamiento correcto: las calderas han de pasar su inspección anual y los radiadores han de estar correctamente purgados para evitar pérdidas de potencia».

