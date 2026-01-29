Adif, dependiente del ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el uso de soplete a la hora de «preparar los extremos de los carriles a soldar» en las vías de la infraestructura ferroviaria española, algo que puede ser una causa de fisura, como admite la propia empresa pública en su reglamento interno. Los cambios en la normativa se plasmaron en 2024, un año después de que Puente comenzara a dirigir esta cartera.

En esos cambios, aparece por primera vez la autorización para cortar vías que posteriormente se van a soldar con soplete. La norma anterior era de 2018 y no contenía ninguna variación con respecto a la precedente, de 2016. Todo esto ha quedado reflejado en la normativa técnica de Adif sobre carriles y soldaduras.

En concreto, bajo el mando de Puente, Adif añadió lo siguiente a su normativa técnica sobre soldaduras: «Se admitirá el uso de soplete en casos excepcionales y, posteriormente a su empleo, se sanearán los bordes con tronzadora para que queden lo más limpios y perpendiculares al eje de rodadura del carril como sea posible».

Esto aparece justo después de las especificaciones que ya constaban en normativas exteriores: «Para preparar los extremos de los carriles a soldar en vía los cortes se realizarán siempre con disco abrasivo. El uso de sierra mecánica de carriles se reserva exclusivamente a taller».

El uso de soplete tras llegar Puente

Los cambios de la normativa de 2024 añadieron a ese texto la posibilidad de usar soplete. No obstante, tanto en la de este año como en la de los anteriores, Adif identifica esta técnica como una posible causa de fisuras. En particular, en una lista de posibles defectos y sus causas, la empresa pública asegura que una «fisura del alma en la unión del cordón» puede estar ocasionada por un «corte de carril realizado con soplete en dos o más veces o con variación de presión».

Fuentes expertas consultadas por OKDIARIO explican que el corte con soplete para su posterior soldadura debe hacerse con sumo cuidado, pues el calor de la herramienta puede dañar el material. Por ello, es necesario pulir la zona cortada y eliminar todo rastro de la quemadura provocada por este método.

Estas dificultades que puede presentar esta forma de cortar acero eran la razón por la cual Adif no contemplaba en normativas anteriores su utilización. Sin embargo, tras la entrada de Puente, la modificación de la guía interna de 2024 autorizó su uso.

Tal y como publicó este periódico, entre esas modificaciones realizadas hace dos años también se encuentra la eliminación de dos métodos de revisión por ultrasonidos de las soldaduras. En este caso, la llegada del actual Ministro de Transportes supuso dejar sólo el «osciloscopio» y dejar de mencionar el «carro o walking stick» y los «vehículos de auscultación dotados de sistemas de medición de defectos internos de carril mediante ultrasonidos de múltiples sondas».

En cuanto a los desaparecidos en 2024 de la normativa «vehículos de auscultación», los documentos anteriores contemplaban «que incluso podrían ser reforzados por el uso conjunto en dichos vehículos de sistemas manuales de medición». Todo esto desaparece tras la llegada de Puente al Ministerio.

La norma anterior también recomienda que se utilicen esos métodos de revisión de soldaduras «para el resto de líneas de la red», es decir, para aquellas que no son de alta velocidad. Recomendación que desaparece en 2024.