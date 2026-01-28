Adif, dependiente del ministro de Transportes, Óscar Puente, recortó las formas de verificar con ultrasonidos el estado de las soldaduras de las vías de la infraestructura ferroviaria española. Así consta en el reglamento interno de la empresa pública, que ha pasado de contemplar tres métodos a sólo uno, el «más simple, lento y barato», según han explicado a OKDIARIO fuentes solventes del sector.

Los cambios en la normativa se plasmaron en 2024, un año después de que Puente comenzara a dirigir esta cartera. La norma anterior era de 2018 y no contenía ninguna variación con respecto a la precedente, de 2016. En concreto, los anteriores manuales contemplan tres «formas» para «conocer la idoneidad del estado interno de las soldaduras tras su ejecución».

La primera de ellas era de forma manual «mediante carro o walking stick con todos sus sensores activos». La segunda era utilizar un «osciloscopio». La última hacer uso de «vehículos de auscultación dotados de sistemas de medición de defectos internos de carril mediante ultrasonidos de múltiples sondas».

Cambios de Puente en las soldaduras

Sin embargo, la normativa de 2024 para revisar las soldaduras con ultrasonidos, siendo ya Puente ministro, redujo estas tres posibilidades a una sola: «Con equipo manual de ultrasonidos (osciloscopio)». Las fuentes indican que este método es el menos costoso y el más lento.

De hecho, en los anteriores documentos, el propio Adif explica sus desventajas comparándolo con el walking stick: «La diferencia entre ambos sistemas está en que los carros son capaces de medir simultáneamente con más sondas e inclinaciones que el osciloscopio, que sólo puede medir utilizando una sonda en cada medida individual». Pese a esta clara deficiencia, el documento de 2024 y vigente a día de hoy contempla que esa es la única forma en la actualidad «de realizar dicha verificación».

En cuanto a los desaparecidos en 2024 de la normativa «vehículos de auscultación», los documentos anteriores contemplaban «que incluso podrían ser reforzados por el uso conjunto en dichos vehículos de sistemas manuales de medición». Todo esto desaparece tras la llegada de Puente al Ministerio.

La norma anterior también recomienda que se utilicen esos métodos de revisión de soldaduras «para el resto de líneas de la red», es decir, para aquellas que no son de alta velocidad. Recomendación que desaparece en 2024.

Con todo, el documento más reciente sí se explaya más en cuanto a la necesidad de llevar a cabo estas comprobaciones tras cualquier renovación o tarea de mantenimiento. Todos estos cambios han quedado reflejados en la normativa técnica de Adif sobre carriles y soldaduras.

Alrededor de la revisión a través de ultrasonidos de las soldaduras ha habido algo de polémica. Por un lado, el informe del Gobierno sobre el desastre de Adamuz (Córdoba) no detalla ninguna realización de auscultaciones por ultrasonidos en las vías, a pesar de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) las exige para detectar «defectos internos no visibles a simple vista». Por otro, el Ministerio de Transportes asegura que sí se han realizado.

Viendo que, según la normativa de Adif mencionada en este artículo, sólo hay un método que se está utilizando, el del osciloscopio, el departamento de Puente no ha especificado la forma concreta que se utilizó para revisar la soldadura en cuestión.