El acusado de emparedar a su pareja en un ático de Torremolinos, a juicio por matar a otra de sus novias

La Audiencia Provincial de Málaga juzga desde este lunes a Marco R., el ciudadano italiano acusado de asesinar en mayo de 2023 a su pareja Paula en un piso de Torremolinos. El juicio, que se celebra con jurado popular, llega mientras el procesado está acusado también de haber matado años antes a otra de sus novias, la joven italoalbanesa Sibora Gagani, cuyo cadáver apareció emparedado en un ático tras nueve años desaparecida.

Durante su declaración ante el tribunal, el acusado (48 años) ha reconocido ser el responsable de la muerte de Paula, pero asegura que ocurrió durante un forcejeo. Según su versión, ambos protagonizaron una discusión en la que Paula tenía el cuchillo y la herida mortal se produjo cuando él trató de desviar el arma «para salvarse». La víctima recibió 16 puñaladas, dos de ellas por la espalda. «Cometí el error más grande de mi vida», ha afirmado ante el jurado.

La Fiscalía señala que durante los tres años de relación Marco R. ejerció sobre ella un control constante y la sometió a malos tratos que la aislaron de su entorno. La acusación particular añade que el crimen fue preparado y con un cuchillo robado días antes del restaurante donde trabajaba la víctima. Su presunto asesino ha admitido que tenían «una relación tóxica», pero ha subrayado que no sentía «celos» y que nunca la controló.

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2023 en la zona de La Carihuela, en Torremolinos. Según la investigación, el procesado apuñaló a la joven en la vivienda que ambos compartían y abandonó posteriormente el piso a pie. Fue detenido pocas horas después por la Policía Nacional.

El juicio ha comenzado con la selección del jurado popular y se prolongará durante varios días con la declaración de testigos, vecinos que se encontraban en la zona el día del crimen, agentes de Policía Local y Nacional que intervinieron en la detención y una veintena de peritos, entre ellos médicos forenses, psicólogos y especialistas en criminalística. Está previsto que el jueves quede visto para sentencia y que al día siguiente el jurado emita su veredicto.

Antes del inicio de la vista, el hermano de Paula expresó ante los medios el deseo de la familia de que se imponga «la pena máxima». «Es un proceso muy duro, pero hay que pasarlo. Que alguien pueda creer que ese hombre pueda tener algo de inocencia es un chiste», afirmó.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 28 años de prisión por el asesinato con alevosía de Paula y por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La defensa, en cambio, sostiene que no hubo premeditación ni alevosía y que fue un homicidio.

El crimen de Sibora Gagani

Este asesinato permitió esclarecer la muerte de Sibora Gagani, desaparecida desde 2014. Durante el traslado tras su arresto por el crimen de Paula, el procesado manifestó de forma espontánea a los agentes que había matado a Sibora y que su cuerpo se encontraba oculto en el ático del piso donde habían convivido en Torremolinos. Aunque posteriormente no ratificó esa confesión ante el juez, las declaraciones motivaron la reapertura del caso.

Tras varias inspecciones policiales en la vivienda, los investigadores localizaron finalmente el cadáver, que se encontraba oculto tras un falso muro, dentro de un cajón de madera en el interior de un saco de acampada, envuelto en bolsas y cubierto de cal. Sobre los restos mortales había incluso un ramo de flores. Para deshacerse del cuerpo, construyó un habitáculo con ayuda de un amigo albañil. El falso muro pasó desapercibido para los siguientes inquilinos.

El hallazgo se produjo tras aplicar una técnica de inspección con instrumental de rayos X que permitió detectar una anomalía en la estructura de una pared del inmueble. Al demoler el tabique, los agentes encontraron el cajón oculto en el interior.

Sibora tenía 22 años cuando desapareció. Su familia siempre sospechó de su entonces pareja, ya que la joven había confesado poco antes de su muerte que la relación no iba bien y que él la maltrataba. El acusado hizo creer a sus conocidos que ella marchó sin dar explicaciones.

Por este crimen, que se juzgará en un procedimiento independiente también con jurado popular, la Fiscalía solicita para el acusado 22 años de prisión por asesinato en el ámbito de la violencia de género y otros delitos relacionados con la ocultación del cadáver. El proceso judicial permanece pendiente de fecha.