El Gobierno usa un decreto sobre los muertos de Adamuz para autoexculparse: «Se actuó de inmediato»

El Gobierno ha aprovechado la aprobación de un real decreto ley de ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) para tratar de justificarse y defenderse de las críticas por la tardanza en los primeros momentos de la tragedia. En concreto, los heridos del Alvia tardaron hasta una hora y cuarto en ser evacuados porque los agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona ni siquiera sabían de la existencia de este tren accidentado, según su propio testimonio.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que recoge las ayudas e indemnizaciones para las víctimas de ambos siniestros. Lo que llama la atención es que el Ejecutivo aprovecha la exposición de motivos para autoexculparse de la polémica por la atención tardía a los pasajeros.

Así, señala que «de manera inmediata se activaron todos los mecanismos de rescate y atención posibles» porque «en situaciones de accidente con víctimas mortales y heridos, la rapidez en la atención no es sólo un factor deseable, sino un elemento crítico que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, así como la magnitud de las secuelas físicas y psicológicas».

«En este sentido», prosigue el texto, «no cabe sino reconocer la excelente y rápida labor del personal de los servicios de emergencias, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, efectivos y voluntarios de protección civil, el pueblo de Adamuz, ciudadanas y ciudadanos anónimos, que han demostrado unas admirables dosis de empatía, entrega y solidaridad con las víctimas».

«La intervención temprana constituye un pilar fundamental en la gestión de emergencias, y su relevancia se sustenta tanto en criterios médicos como en consideraciones humanas, logísticas y sociales», prosigue el Gobierno, destacando además que «la capacidad de los servicios públicos para ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante un accidente con víctimas constituye un elemento esencial para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

Cabe recordar que, según la cronología aportada por el propio Ministerio de Transportes, hasta las 20:15 horas del domingo 18 de enero la Guardia Civil no localizó el tren Alvia siniestrado en Adamuz. Los pasajeros de este tren incluso contradicen la versión oficial, asegurando que incluso a las 20:30 horas no habían recibido ayuda.

Es más, los guardias civiles que trabajaban ya en el tren Iryo encontraron el Alvia por casualidad, al ver a varios pasajeros deambular por las vías «desde una zona oscura», según declararon ellos mismos.

De los testimonios de la Guardia Civil y los propios pasajeros se desprende que los agentes, desplazados por el reporte del Iryo, se encontraron con el Alvia accidentado sin tener conocimiento de ese segundo tren. Fue sobre el terreno cuando se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia.

En este contexto, resulta clave el testimonio de Arturo Carmona, cabo de la Guardia Civil. «Íbamos con la idea de que solamente había un tren y, estando allí, ayudando a los pasajeros, vimos a un grupo de diez o doce personas que venían de una zona oscura que no nos cuadraba», ha explicado este agente, en declaraciones a RTVE.

Un hombre de este grupo habló «del segundo tren» por lo que Carmona empezó a caminar por las vías. Empezó entonces a ser consciente de «la magnitud del siniestro» y requirió urgentemente que mandasen personal de emergencia. Al llegar al Alvia, este cabo de la Guardia Civil se encontró con Cristina, la niña de seis años única superviviente de una familia de Punta Umbría (Huelva), que refería que «sus padres estaban muertos». La pequeña ha perdido, además, a su hermano y un primo.

La cronología de Transportes admite que no fue hasta las 20:30 horas cuando llegó al lugar de los hechos «el primer medio sanitario», admite Transportes, además de más patrullas de la Guardia Civil. Por entonces, Renfe activó su gabinete de crisis. A las 21:00 horas comenzó la evacuación de los primeros heridos. Había pasado una hora y cuarto del accidente.