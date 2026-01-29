Talgo ha nombrado a José Antonio Jainaga, cabeza de la siderúrgica vasca Sidenor, como nuevo presidente de la compañía este jueves, según ha anunciado el fabricante de trenes a través de un comunicado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). Así, Jainaga sustituirá a Carlos de Palacio y Oriol, que ha presentado su dimisión.

En concreto, la empresa ha informado de que el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, por unanimidad, aceptar la dimisión como presidente de Carlos de Palacio y Oriol, y nombrar a José Antonio Jainaga presidente del Consejo de Administración de la compañía.

Como consecuencia, el Consejo de Administración, presidido por Jainaga, se completará con Antonio Oporto, como vocal externo independiente; María Teresa Echarri, vocal dominical; Marisa Poncela, vocal externa independiente; Carlos de Palacio y Oriol, vocal; Francisco Javier Gómez, secretario y Miguel Pérez López, vicesecretario.

En diciembre, se consumó la entrada del consorcio vasco y de la SEPI en el capital de Talgo. Una entrada que se produjo a pesar de los últimos escándalos que afectan al holding empresarial del Estado a raíz de la detención de su ex presidente Vicente Fernández Guerrero, y con la confianza en que la CNMV no apreciará concertación entre los compradores y no les obligará a lanzar una OPA sobre el 100%, y en que Bruselas no considerará que la operación constituye ayuda de Estado.

Esta confianza se tradujo en que, el mismo día de la operación, el Gobierno vasco tomó el control total de Talgo: cambió la sede social de Madrid a Álava, destituyó, como se esperaba, al consejero delegado, Gonzalo Urquijo, y cambió el consejo de administración con la entrada de José Antonio Jainaga (dueño de Sidenor) y de la directora financiera de la acerera, Maite Echarri, y de la SEPI mediante Juan Antonio Corchero. El Estado tendrá otros dos consejeros con la consideración de independientes (pese a ser accionista significativo): Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro.

El rescate de Talgo consiste en la compra del 27,41% del capital que tenía el fondo Trilantic por el consorcio de Sidenor y el Gobierno vasco por 156 millones y del 7,9% por la SEPI por 45 millones mediante una ampliación de capital. Además, el holding público ha suscrito otros 30 millones en forma de convertibles.