Las familias de las víctimas de Adamuz exigen «saber la verdad» en el funeral por los muertos en Huelva

Las familias de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) han expresado su compromiso para «luchar desde la serenidad» para «saber la verdad» de las causas de la tragedia que el pasado 18 de enero se cobró la vida de 45 personas. La misa funeral por los muertos del accidente se ha celebrado este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, y hasta allí se han desplazado los Reyes, Felipe VI y Letizia, para acompañar y consolar a las familias.

Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas que viajaba en el Alvia, ha intervenido en el acto junto a su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas. Al lugar han acudido más de 4.000 personas para seguir la ceremonia presidida por los Reyes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Luis Planas, ministro de Agricultura, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, han acudido como únicos representantes del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también han estado en el acto.

Sáenz ha reivindicado en su intervención la celebración de la misa de Huelva. Ha afirmado que es «el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente». La representante de las familias de las víctimas ha aludido así a homenaje del Estado acordado por el Gobierno y la Junta de Andalucía que estaba previsto para el 31 de enero, pero que se ha aplazado y sigue sin fecha tras las reticencias de las familias.

«Huelva es una tierra mariana. Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía, gracias incluso a los que lo hacéis por agenda», ha comentado antes de expresar su agradecimiento al «pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y al que nos sentiremos unidos para siempre».

Durante su discurso, Sáenz ha agradecido también la labor de las instituciones que se pusieron «de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia», aunque no ha evitado reprochar a la «lentitud de la información» por parte de las autoridades, porque «siempre es mejor saber que imaginar».

También ha hecho una crítica velada al clima político en España al afirmar que las 45 víctimas «eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estábamos dando cuenta».