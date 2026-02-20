Ni Cinco jotas ni Joselito: Mercadona tiene el jamón que está reventando todas las tiendas y ya tiene lista de espera

En los últimos meses, uno de los productos de la charcutería de Mercadona ha ido llamando la atención de cada vez más clientes. Se trata del jamón Bellota Ibérico 100% cortado a tapas, un formato pequeño y listo para servir que se está haciendo un hueco entre quienes buscan algo especial sin tener que comprar una pieza entera ni recurrir a loncheados gourmet. Se trata de uno de esos artículos que empiezan a recomendarse de boca en boca por su sabor y por lo cómodo que resulta si quieres organizar un tapeo en casa.

El interés por este jamón 100% de bellota que encontramos en Mercadona ha ido creciendo poco a poco, y ahora los sobres muchas veces están agotados casi al momento, de modo que si lo ves y te apetece saborear un buen jamón, mejor que no lo dejes escapar. Y no es sólo que el sabor sea exquisito, sino que se le suma también el detalle que más juega a su favor y es que se trata de un producto que viene envasado al vacío, de modo que permite tener siempre una ración lista para un aperitivo rápido, una tabla improvisada o una cena ligera. En un momento en el que cada vez se buscan productos prácticos, este jamón de Mercadona ha encontrado su espacio frente a marcas consolidadas que siempre se recomiendan y a las que por cierto, nada tiene que envidiar.

Mercadona tiene el jamón que está reventando todas las tiendas

El producto se vende como Jamón Bellota Ibérico 100% raza ibérica, cortado en tapas y envasado al vacío. El paquete ofrece unos 90 gramos y se mueve en torno a los 15,12 €, un precio que lo sitúa en un punto intermedio atractivo para quienes quieren disfrutar de jamón de bellota sin pagar cifras de productos premium. No es un precio barato para la cantidad de jamón que lleva pero no podemos olvidar que es un ibérico y además el corte fino para servir y comer como si fuera una tapa (acompañado por ejemplo de unos picos) provoca que el precio sea el normal para este tipo de producto.

Cada una de las pequeñas lonchas cortadas para tapas, muestran la característica veta del ibérico y conservan bien el aroma gracias al envasado. La marca recomienda airearlo unos minutos antes de consumirlo para que la grasa se temple y recupere su textura natural. Es precisamente este tipo de detalles con su corte fino, formato pequeño o sabor intenso, lo que está impulsando su popularidad.

En cuanto a los ingredientes, el listado es el habitual en un jamón ibérico: jamón de cerdo ibérico, sal marina, una pequeña cantidad de azúcar y conservadores E-250 y E-252. El paquete además advierte de que puede contener trazas de soja, leche y derivados, incluida lactosa.

Sus valores nutricionales

La información por cada 100 gramos es la siguiente:

Valor energético: 360 kcal

Grasas: 24 g

Saturadas: 9 g

Hidratos de carbono: 4 g

Azúcares: 0,5 g

Proteínas: 32 g

Sal: 4 g

Es un alimento energético, rico en proteínas y muy adecuado para consumir en pequeñas cantidades, justo el formato que Mercadona ofrece en estas tapas.

Por qué está generando lista de espera en algunas tiendas

No es un fenómeno generalizado, pero sí hay supermercados donde los clientes preguntan por él antes de que llegue la reposición. Las razones son varias: la relación calidad-precio, la comodidad del formato y el auge de los aperitivos en casa. Quien lo prueba muchas veces repite, y eso hace que las unidades disponibles se agoten más rápido.

De este modo se provoca un efecto que hace que sea mejor cogerlo hoy por si mañana ya no queda. Dado que además es un jamón que se recomienda en redes y del que todos coinciden que es exquisito, así que todo el mundo desea probarlo.

Un formato que encaja con las nuevas costumbres de consumo

Otro de los motivos del éxito que tiene este jamón es que se adapta muy bien al estilo de vida actual. No requiere abrir una pieza, no hay que cortar nada, no genera mermas y se puede servir directamente en un plato. Es perfecto para acompañar pan con tomate, montar una tabla rápida o improvisar un picoteo cuando llegan visitas. Además, al venir en tapas, un corte algo más corto y contundente que la loncha tradicional, ofrece una textura que gusta especialmente a quienes buscan una mordida más sabrosa.

Precio y disponibilidad

El precio ronda los 15,12 € por envase de 90 gramos. La disponibilidad depende de cada tienda, aunque la tendencia general es que se venda con bastante velocidad. Por este motivo, quien quiera probarlo debería estar atento a las reposiciones o al horario habitual en el que su supermercado coloca los nuevos lotes. No es un producto imposible de encontrar, pero sí uno de esos que conviene coger cuando aparece.