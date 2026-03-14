BlackRock ha hecho una operación redonda con su inversión en Naturgy. La mayor gestora de fondos de inversión del mundo ha completado su salida del capital de la gasista con un beneficio aproximado de 3.800 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación, lo que implica prácticamente duplicar la inversión inicial que realizó hace 10 años.

Las fuentes explican que el fondo GIP (posteriormente adquirido por BlackRock en enero de 2024) compró unos 200 millones de acciones de Naturgy en septiembre de 2016 a un precio medio de 19 euros. Dado que ahora los títulos de la gasista se encuentran en Bolsa en la zona de 25 euros, eso supone una plusvalía de aproximadamente 1.200 millones.

Pero a eso hay que añadir los dividendos que ha cobrado durante esta década en que ha permanecido en el capital, que ascienden aproximadamente a 13 euros por acción, según las fuentes consultadas. Eso implica otros 2.600 millones, con lo que el beneficio total de la inversión se eleva hasta los 3.800 millones citados.

Como es sabido, BlackRock vendió la semana pasada el 11,4% que le quedaba en el capital de Naturgy por 2.791 millones, con lo que completaba su salida de la empresa. Este fondo inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en otros 1.800 millones.

Por tanto, la inversión en la gasista española le ha salido redonda a la gestora que preside Larry Fink, si bien no ha estado exenta de problemas. Así, llevaba años intentando salirse del capital sin lograrlo por falta de compradores que pagaran el precio que solicitaba por un paquete de acciones importante pero que no otorgaba el control de la compañía.

Años turbulentos

Debido a su presión y a la del otro fondo presente en el capital de Naturgy, CVC, Criteria -el holding inversor de La Caixa, principal accionista de la compañía- buscó a un inversor dispuesto a lanzar una OPA conjunta por el 100%, que encontró en la emiratí Taqa también en 2024.

Pero, finalmente, esta empresa se echó atrás ante unas condiciones que no le satisfacían y la oposición de Argelia (también accionista y propietaria con Naturgy del gasoducto por el que importa el grueso del gas). Los contactos posteriores para retomar la operación tampoco fructificaron.

Anteriormente, GIP se había visto envuelto en la guerra entre Criteria y el fondo australiano IFM, que lanzó una OPA parcial sobre el 22,69% del capital en 2021 que sólo fue aceptada por un 10%. Posteriormente, ha ido realizando compras hasta el 15,5% que posee en la actualidad.

El enfrentamiento entre ambos accionistas llegó a su punto álgido con el intento de nombrar un consejero delegado que restara poderes al presidente, Francisco Reynés, en 2023. Este movimiento fue abortado por La Caixa, con lo que este ejecutivo pudo continuar como presidente ejecutivo, cargo que mantiene hasta la actualidad.