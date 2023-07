La Caixa pidió a Citi frenar el nombramiento de Gutiérrez Orrantia como consejero delegado de Naturgy

La Caixa pidió a Citi que frenara el nombramiento de Ignacio Gutiérrez Orrantia (actual codirector de banca de inversión de la entidad norteamericana para Europa, Oriente Medio y África) como consejero delegado de Naturgy, lo que provocó su inesperada renuncia al puesto anunciada este martes, según fuentes conocedoras de la situación.

Esta petición se habría producido al mismo tiempo que el comunicado de Criteria Caixa del lunes en el que reiteraba su apoyo a la gestión del presidente de Naturgy, Francisco Reynés. «Más que un apoyo a Reynés, que era innecesario, se trataba de un aviso de Fainé a los fondos de que no se iba a dejar llevar a un lugar en el que no quería estar», según una de las fuentes.

Éstas explican que La Caixa comunicó a Citi que el nombramiento de Gutiérrez Orrantia sería interpretado como hostil y que lo mejor era que el banquero siguiera en la entidad norteamericana. Ésta le hizo una contraoferta para mantenerse en su puesto que el ejecutivo aceptó ayer.

Un portavoz de Criteria Caixa (el holding de La Caixa titular del 26,7% de Naturgy) desmiente esta información y explica que no iban a boicotear un nombramiento que habían consensuado con los fondos presentes en el capital de la gasista. Respecto al comunicado, explica que no trataba de frenar el nombramiento sino de dejar claro que la creación de la figura del consejero delegado no iba a suponer un menoscabo de los poderes de Reynés.

La vuelta a la figura del consejero delegado vino motivada por exigencia de los fondos (sobre todo, CVC y GIP). Y la elección de Gutiérrez Orrantia requirió alcanzar un consenso con el presidente del hólding de La Caixa, Isidro Fainé, y de la propia Naturgy, ya que se trataba de un nombre que podía encajar a todos: es el banquero de cabecera de la compañía, que diseñó su último plan estratégico.

Futuro incierto

Sin embargo, las fuentes consultadas explican que La Caixa nunca quiso plegarse a los deseos de los fondos ni reducir los poderes de Reynés (algo inevitable cuando se nombra un consejero delegado). De ahí que pidiera a Citi frenar su incorporación.

Esta renuncia ha abierto de nuevo en canal a la compañía gasista. De momento, ha quedado aplazado el nombramiento de un CEO puesto que haría falta que se pusieran de acuerdo de nuevo Criteria Caixa y los fondos de inversión. Pero, a la luz de esta información, lo más probable parece que se abandone la idea por completo. Naturgy celebró un consejo ayer por la tarde en el que no se tomó ninguna decisión al respecto.

Como ha explicado OKDIARIO, los fondos quieren plantear una operación corporativa con la que poder vender al menos una parte de sus posiciones en el capital de Naturgy, ya que han cumplido su ciclo normal de inversión (en los casos de CVC y GIP, con un 20% cada uno; no así en el de IFM, que sólo está en el accionariado desde 2021). La forma más sencilla para hacerlo es retomar el proyecto Géminis lanzado a principios de 2022, que contempla la división de Naturgy en dos empresas, una con el negocio liberalizado y otra con el regulado; este último sería el más sencillo de vender.