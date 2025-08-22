Sus Majestades los Reyes visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios más graves que han calcinado cientos de miles de hectáreas en numerosos territorios de España en los últimos días. Casa Real ha informado este viernes que la intención del Rey Felipe VI y de la Reina Letizia es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población».

Desde La Zarzuela no se ha concretado por el momento a qué comunidades autónomas en concreto se desplazarán los Reyes, si bien se destaca que Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.

El Rey Felipe VI ha seguido de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano y ha estado en permanente contacto en con el Gobierno, según informaron desde Casa Real. Asimismo, el monarca ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana o Aragón.

Además, el pasado domingo, Felipe VI visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para interesarse por el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios. El Rey aprovechó entonces para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.

Situación de incendios en España

Según la información del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en España han ardido un total de 403.171 hectáreas en 245 incendios, con Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias como principales afectadas, todas al norte y oeste de la Península Ibérica. Además, también se han localizado incendios en Andalucía y la Comunidad de Madrid, entre otras regiones.

En Castilla y León siguen evacuadas decenas de localidades y durante este jueves se complicó uno de los focos del fuego de Fasgar, en la provincia de León. Sin embargo, la situación es mucho mejor que hace unos días. En Galicia, la provincia de Orense vive una situación aún de alerta, si bien la mejoría es progresiva, aunque lenta, en estos días.

En total han sido detenidas 40 personas por su presunta relación con el origen de los incendios forestales que se han registrado éste verano en España. Pero la cifra aumenta considerablemente hasta las 119 personas si hablamos de investigados por los fuegos.

Además, tal y como informaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un tercio de los incendios han sido intencionados mientras que otro tercio se han producido debido a graves imprudencias como la desobediencia de ordenanzas municipales.