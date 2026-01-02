¡Ayuso, culpable!

Hace unos días la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña dijo una cosa que, si llega a decirla Ayuso, la crujen. «En Urgencias es un sitio donde muere gente. No de ahora porque hay la gripe, de siempre», afirmó.

«Mucha gente, en el tramo final de vida, busca —o las familias quieren saber— si hay un alargamiento posible y entran por la vía más rápida», se justificó.

«Por tanto, en Urgencias, las hay de exitosas; hay gente que se muere, no solo se mueren en las plantas», todavía insistió. Hasta se le escapó una sonrisa.

Fue en el programa de Gemma Nierga en el circuito catalán de TVE, rebautizado como La 2 Cat desde los acuerdos entre el PSOE y Junts.

Tampoco vi a Gemma Nierga especialmente incisiva. Ni siquiera cuando Olga Pané habló de urgencias «exitosas». Cuando prescindieron de la periodista en la Ser en el 2017, la acogieron aquí como una heroína. Hasta ha llegado a alternar apariciones en TV3 y en TVE.

Los socialistas nunca han olvidado sus palabras en el funeral de Ernest Lluch, asesinado por ETA. Se saltó el guión y dijo aquello de que «dialoguen, por favor». Casi todavía con el cuerpo del ex ministro caliente.

Las declaraciones, sin embargo, han pasado desapercibidas en el oasis catalán. Personalmente, sólo las he visto en redes. Ninguna cabecera, ningún editorial, ninguna portada en los periódicos de papel.

Aunque ya saben cómo está la prensa catalana desde el famoso editorial del Estatut. Yo hace meses que no veo a nadie por la calle con un periódico bajo el brazo.

¿Entonces de qué viven? Pues de los fondos públicos, de los impuestos que pagamos entre todos. Al fin y al cabo, la Generalitat gastó el año pasado más de 14 millones en subvenciones: 8,55 por difusión y otros 5,68 en proyectos.

La Vanguardia recibió más de 980.000 euros, el Ara 920.000, El Punt-Avui, 830.000, El Periódico, 704.000, El Nacional de Pepe Antich, 505.000 y Nació Digital, 384.000.

Sin olvidar los más de 48 millones de euros en publicidad institucional. Es, de largo, el mayor anunciante de Cataluña.

Las palabras de la titular de Salud vienen a cuento por los tres pacientes que murieron en urgencias el pasado mes de diciembre en Cataluña. El día 9, una mujer de 82 años tras 40 horas de espera. El 12, dos hombres de 92 y 93 años tras 70 y 58 horas, respectivamente.

Lo bueno es que la consejera en cuestión es, en teoría, el cerebro del PSC en la materia. Doctora, especialista en medicina del trabajo, máster en gestión de servicios sanitarios por la UB y diplomada en gestión de hospitales por Esade. Hasta abril del 2024, fue gerente del Hospital del Mar, el mismo en el que ahora han fallecido tres pacientes en urgencias, entre otros cargos.

Lo dicho, cómo se hubiera puesto la izquierda si esto hubiera pasado en la Comunidad de Madrid. También acusan con frecuencia a Ayuso de los 7.291 fallecidos durante el covid. Lo que yo digo siempre: si tiene alguna responsabilidad, que se investigue. En caso contrario, que den carpetazo de una vez.

Lamentablemente, víctimas hubo en todas las comunidades autónomas. Oficialmente, en Cataluña, más de 28.000.

Sin olvidar aquel protocolo de la Generalitat que, en plena pandemia, recomendaba «evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio».

O que el Gobierno autonómico puso pegas a que la Guardia Civil abriera un hospital de campaña en su cuartel de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Y, cuando empezaron las vacunas, retrasaron las dosis a policías y guardias civiles. Era una manera de pasarles factura por las cargas policiales del 1-O.

De hecho, fruto de ello están investigadas la ex consejera Alba Vergés, su sucesor Josep Maria Argimon, además de otros ex altos cargos de Salud.

Además, si quieren empurar a Ayuso, deberían también empurar a Pablo Iglesias, que era vicepresidente del Gobierno. Él mismo anunció un fondo de 300 millones para las residencias porque sus pacientes caían como moscas. «Para el Gobierno —afirmó entonces— es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores».

Sin obviar, finalmente, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, es el actual presidente de la Generalitat. Pero a algunos sólo les interesa la presidenta de la Comunidad de Madrid.