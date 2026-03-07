Irene Montero todavía tendrá el cuajo de celebrar el 8-M

Si OKDIARIO desvelaba ayer que el Supremo se había visto en la obligación de rebajar cinco años la pena a un violador que agredió sexualmente a una mujer en estado de embriaguez –para que luego la izquierda venga con la memez esa del «sola y borracha quiero volver a casa»–, ahora, en aplicación de la ley Montero, ha sido otro violador de una niña de catorce años que volvía del colegio quien ha visto reducida en dos años su condena. Y es que los efectos del mayor bodrio legislativo de la historia de la democracia son demoledores, porque sus brutales consecuencias ya no tienen arreglo.

Lo más indecente, en todo caso, es que quienes parieron una ley infame sigan insistiendo en que la culpa no es suya, sino de los jueces que han interpretado de forma machista la norma.

No sabemos cuántos violadores se han visto beneficiados de la chapuza porque el CGPJ ha decidido no publicar los datos, pero este diario ha informado sobre dos casos que revelan la malignidad de una norma letal. Pero hay muchos más. Lo que resulta una ignominia y una infamia es que los que se convirtieron en los mejores aliados de los violadores tengan todavía la indecencia de presumir de lo hecho y atacar a los jueces por aplicar su miserable ley. ¿Qué pretenden que hagan? ¿Prevaricar?

Seguramente que el dolor de la mujer y la niña brutalmente violadas les importe poco o nada. Dirán que la culpa es de la Justicia, porque a los jueces les falta sensibilidad. Dirán que ellos redactaron la ley más progresista del mundo y que nadie ha hecho más por defender a las mujeres. Dirán lo que quieran, pero lo cierto es que nunca las mujeres han estado más expuestas y desprotegidas que con este Gobierno.