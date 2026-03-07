Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2026

SUBE: Juan Carlos I

Rey que fue de España, por su lógico deseo de regresar a España, su país, para residir en Zarzuela, su casa, su hogar durante 57 años. Además, le ampara la Constitución, exactamente, el artículo 19, artículo que ni su hijo Felipe ni su nuera Letizia ni el presidente del Gobierno respetaron cuando decidieron, de forma anticonstitucional, enviarle al exilio contra lo que dice el citado artículo: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. ¡¡¡Más claro!!! Perdonen que me repita, pero es obligado.

SUBE: Paco Arango

Con motivo del XX Aniversario de la Fundación Aladina en su lucha contra el cáncer infantil, ha organizado una gala con el fin de recaudar fondos para la construcción de la casa que cambiará para siempre el día a día de los niños con cáncer y el de sus familias. Paco Arango, cineasta, músico y alma del proyecto como presidente de la fundación dio la bienvenida a aristócratas, actores y empresarios a la gran gala, junto a su prometida, Begoña Aguilera, con quien y según la revista de mis amores y mis dolores, contraerá matrimonio el próximo mes de mayo. Para hacer realidad la Casa Aladina en el distrito de Hortaleza de Madrid, sobre un terreno de 15.000 metros cuadrados, se necesitan 15 millones de euros. La recaudación total de la fiesta a la que asistieron numerosos famosos fue de 605.450 euros. Según Silvia Castillo y Belén Juan, «en este lugar único en Europa, tanto los pacientes como sus familiares podrán disfrutar de un completo programa de actividades, como terapias con perros, golf, atención psicológica, actividades lúdicas y manualidades, cine, teatro, acceso a las piscinas interior y exterior así como campamentos de verano, entre otras actividades de forma gratuita». Esperemos que pueda ser una realidad cercana este admirable proyecto.

SUBE: Mirtha Legrand

La famosísima presentadora y reina madre de la televisión argentina que acaba de cumplir ¡¡¡ 99 años!!! ha decidido continuar trabajando porque «nunca imaginé llegar a esta edad, nunca y llegar tan bien. Es un milagro». Hija de inmigrantes andaluces, presume de su amor por España. A lo largo de su trabajo como presentadora, que piensa seguir hasta los 120 años, ha visto pasar a numerosos presidentes de su país (Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei entre otros). Y por su programa han pasado Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Marta Sánchez, Carmen Maura, y Rocío Jurado, que, en el transcurso de su entrevista en el año 2000, reveló que su hija Rocío Carrasco había sufrido malos tratos de Antonio David Flores. En 2017, Telecinco propuso a María Teresa Campos un proyecto para adaptar el exitoso Almuerzo con Mirtha Legrand pero la idea no llegó a materializarse. Posiblemente porque la fórmula Legrand sigue siendo única en el mundo. Durante décadas, su marido, el director de cine, Daniel Tinayre, que falleció en 1994, fue el productor de su programa. Hoy lo hace su nieto Ignacio y cuando la diva no pueda presentar el programa, lo hará su nieta Juana. «Ni me di cuenta de que llegué a los 99 años. Pero tengo energías y estoy bien. He perdido el miedo a la televisión. Ahora me he liberado. Digo lo que siento, lo que viene a mi corazón y a mi cerebro.

BAJA: Bigote Arrocet

El humorista y actor argentino-chileno que próximamente publicará sus memorias que, por lo que se conoce de sus contenidos, quedará a la altura de sus zapatos por su falta de elegancia, escribiendo largo y tendido y con total falta de respeto y dignidad sobre mi querida María Teresa Campos. «María Teresa me pidió que nos casáramos y le dije que no». ¡Muy elegante el muchacho! Pero lo peor es la deuda que, según él, dejó de saldar María Teresa. «Tengo guardados los justificantes de las transferencias de los 400.000 euros que le presté. Ella me prometió que me devolvería el dinero cuando vendiera la casa, pero nunca lo hizo». Ignoro cuál será la reacción de las hijas de la querida e inolvidable amiga, aunque, conociéndolas, me lo imagino. Si hablar de los dineros es mezquino, ofensivo y humillante, atenta a su intimidad y dignidad cuando escribe sobre un tema tan privado como el de sus sentimientos amorosos: «Al igual que hice al proponerme que nos convirtiéramos en pareja de hecho». ¡¡¡Muy duro, señor Arrocet!!! Y perdone por lo de señor. De todas formas, advierte a quien corresponda que «quiero un cara a cara con todos los que han pasado años criticándome. Pero no tengo miedo a nada ni a nadie».