La familia Sánchez ‘okupa’ La Mareta pese a que el Rey la cedió sólo para «el interés turístico de España»

Pedro Sánchez apura sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) acompañado de su familia prácticamente al completo: su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas; sus padres, Magdalena y Pedro, y hasta su cuñado, Miguel Ángel Gómez, con su esposa. Como ha ido revelando OKDIARIO, todos ellos están disfrutando de este palacio, propiedad de Patrimonio Nacional y que fue cedido por el Rey Felipe VI para ponerlo «al servicio de los intereses turísticos de España».

Este convenio de colaboración fue firmado en diciembre de 2015 por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna. En virtud del acuerdo, y «por expreso deseo de su Majestad el Rey» la Residencia Real de La Mareta se ponía «al servicio de los intereses turísticos de España».

«Tras la firma de este acuerdo, Patrimonio Nacional facilita la utilización de la Residencia Real para la promoción y la defensa de los intereses turísticos de nuestro país. Se podrá usar para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países u organizaciones en materia turística», anunció entonces el Gobierno.

Según el convenio, la Secretaría de Estado de Turismo debía «compensar a Patrimonio Nacional por los días de utilización y en concepto de costes estimados de suministros, servicios y medios propios». «Patrimonio Nacional tomará las medidas oportunas para que la Residencia Real sea apta para el desarrollo de los actos propuestos, y supervisará y autorizará tanto las instalaciones finales que se requieran como los aforos que se establezcan», se estipulaba en el texto.

La residencia se construyó por orden del rey Hussein de Jordania en los años 70. Él nunca se hospedó en el complejo a pesar de que era habitual en Lanzarote. Únicamente su hijo disfrutó de esta residencia en su luna de miel. En 1989, la Casa Real jordana cedió la residencia a Juan Carlos I.

Desde su llegada a La Moncloa, Sánchez ha hecho uso de estas dependencias oficiales para pasar sus vacaciones. Este año, el presidente del Gobierno ha permanecido en La Mareta desde que aterrizó en Lanzarote, el pasado 2 de agosto. El socialista ha evitado las apariciones públicas -en años anteriores era habitual verle en mercadillos y restaurantes de la zona- y se ha recluido en esta residencia, acompañado de gran parte de su familia.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes de Sánchez en el interior de La Mareta mientras arreciaban las críticas por su ausencia en la crisis de los incendios. Además, este periódico también reveló que Magdalena, la madre del presidente, disfrutaba de sus días de descanso en esta residencia. En la grabación ofrecida se la veía junto a las hijas del presidente, en la playa de acceso privado con que cuenta la finca. Este miércoles, OKDIARIO también publicó que el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, pasa unos días en este palacio con su mujer, Fayette Proper.