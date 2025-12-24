La Fundación NEOS, presidida por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, llama a «recuperar el sentido más profundo de estas fiestas» con su nuevo vídeo de Navidad: «El verdadero Gordo es el que nunca falla». Tras el sorteo de Navidad del pasado 22 de diciembre, en el que la mayoría de los españoles no ha podido ganar ninguno de los premios que estaban en el sorteo, recuerda que «el gran regalo» es el que se recibió «hace más de dos mil años».

El nuevo vídeo navideño de la organización encabezada por Mayor Oreja tiene como título Todo al Niño. Con él, la Fundación NEOS pone el foco en el que indican que es el «premio de la Navidad»: «El Niño que cambió la historia».

Todo ello tras un día, el pasado 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, «marcado por la ilusión del sorteo de Navidad y por la pregunta que se repite en millones de hogares ¿nos habrá tocado el Gordo?».

Con esta producción audiovisual, la Fundación NEOS pretende animar a los españoles a «mirar más allá del azar y a recuperar el sentido más profundo de estas fiestas».

El gran regalo de Navidad

«Frente a la expectativa de un posible premio, NEOS recuerda que hace más de dos mil años recibimos el gran regalo que cambió para siempre la historia de la humanidad: el nacimiento del Niño Jesús, un don inagotable que sigue llenando de sentido, esperanza y luz cada Navidad», explica la fundación a través de una nota de prensa.

Las imágenes buscan expresar el mensaje de que el mayor premio «no es el que se guarda, sino el que se comparte». Con este mensaje, desde NEOS invitan a «celebrar lo esencial y a renovar el compromiso con los valores que dan sentido a nuestra convivencia».

El vídeo ya está disponible en los canales oficiales de la fundación y las redes sociales de NEOS. «Incluso cuando no toca ningún premio, la Navidad siempre trae consigo el mayor de todos», recuerdan desde la institución presidida por el ex ministro del Interior.