La Fundación NEOS se ha erigido como «antídoto frente a la anestesia social» del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un acto celebrado este lunes, en el Auditorio de la Mutua Madrileña. Se trata de un evento dentro del ciclo de conferencias Foro NEOS, y tiene como título Defender la verdad, recuperar la libertad.

El encuentro contó con la participación de María San Gil, vicepresidenta de NEOS; Luisa González, doctora en Medicina y profesora de Ética en la Universidad CEU San Pablo; Federico Trillo, expresidente del Congreso y exministro de Justicia, entre otros.

San Gil ha inaugurado el foro con una intervención centrada en la necesidad de despertar a una sociedad «anestesiada» ante la deriva política y moral de España. La vicepresidenta de NEOS ha recordado que, igual que la sociedad tardó treinta años en reaccionar ante el terrorismo de ETA, ahora vuelve a mostrar pasividad ante la corrupción, la ideología de género o las leyes que atentan contra la vida y la libertad. «Hemos normalizado lo anormal y digerido lo inaceptable. Si hace tres años nos hubieran dicho que íbamos a tolerar ciertas cosas, no lo habríamos creído. Pero hoy lo asumimos con indiferencia», ha lamentado.

El acto tiene como propósito reivindicar la verdad como fundamento de toda convivencia democrática y promover una cultura de compromiso frente a la indiferencia y la manipulación ideológica que imperan en la sociedad actual.

La dirigente ha denunciado que el actual Gobierno «ha extendido un narcótico social» que impide reaccionar ante la erosión de las instituciones, el deterioro de la justicia y la manipulación mediática. Frente a ello, «NEOS es el antídoto contra esa anestesia. Es el lugar donde despertamos, donde recordamos que la libertad no se negocia y que la verdad es el fundamento de toda convivencia democrática», ha subrayado.

San Gil ha expresado además la necesidad de defender la vida «sin complejos ni miedo al rechazo político», afirmando que «la defensa del no al aborto y la protección de los más vulnerables forman parte de la esencia de la civilización occidental».

La vicepresidenta de NEOS ha concluido llamando a la movilización cívica y a la vigilancia democrática ante posibles abusos de poder, tomando como ejemplo el caso venezolano y la experiencia de María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

La doctora Luisa González ha centrado su intervención en el papel del médico como defensor del paciente «por encargo de la sociedad». La profesora de Ética Médica ha criticado el impacto de las leyes actuales sobre eutanasia, aborto y cambio de sexo, que, en sus palabras, «han convertido el relativismo moral en norma jurídica».

«Se nos obliga a elegir entre actuar con ciencia y conciencia o someternos a los dogmas de una sociedad que confunde deseos con derechos. Pero los médicos no matamos: cuidamos, acompañamos y defendemos la vida», ha manifestado la especialista en cuidados intensivos.

González ha advertido del riesgo de una sociedad «hipertecnificada y emocionalmente desconectada». La doctora ha defendido una «revolución ética» que devuelva al ser humano al centro de toda acción política, social y médica, y pidió respeto a la objeción de conciencia como pilar de la libertad profesional y moral. «Nos quieren registrar en listas negras por negarnos a practicar abortos o eutanasias. Pero actuar contra la conciencia es destruir la identidad del médico y del ser humano», ha concluido.

«Responsabilidad moral»

Federico Trillo ha ofrecido una reflexión filosófica sobre los fundamentos de la libertad, que definió como «la capacidad de decidir desde la responsabilidad moral y no desde el relativismo». Ha iniciado su intervención recordando que la dignidad humana fue conquistada por el cristianismo y que «la libertad sin verdad se convierte en arbitrariedad». «Vivimos una época de pasotismo y relativismo donde todo se reduce a me gusta o no me gusta. Ese pensamiento binario es el terreno perfecto para el populismo y la manipulación», ha lamentado el ex ministro de Defensa.

Trillo ha criticado la confusión moral del presente, en la que «los animales son declarados seres sintientes mientras se despoja de derechos al ser humano concebido». También ha denunciado el feminismo ideologizado y el ecologismo extremo como ejemplos de causas justas convertidas en dogmas. «La sociedad abierta no puede ser tolerante con la intolerancia. Defender la verdad no es un acto político, es un deber moral», ha afirmado.

Ha concluido reclamando coherencia entre la fe, la conciencia y la acción pública: «No podemos aparcar los principios a la puerta de la política. La libertad exige coraje, coherencia y respeto a las instituciones que nos sostienen».