El juez no autoriza a Ábalos a salir de la cárcel para comparecer en el Senado

El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente en el que acuerda que no procede otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el acusado José Luis Ábalos, en prisión provisional comunicada y sin fianza, asista a la comparecencia señalada para el próximo 8 de enero a las 10:00 horas en la comisión de Investigación del Senado.

El PP había decidido citar a Ábalos para que diera explicaciones sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y con las demás personas vinculadas a la trama investigación en la operación Delorme.

El juez, en su auto afirma que, ante la singular premura de la solicitud referida, no es posible otorgar la autorización interesada, lo que se pondrá en conocimiento de la Presidencia del Senado por el método más rápido posible ante la inmediatez de la comparecencia señalada por la comisión de Investigación, debiendo comunicarse también lo resuelto por el conducto ordinario normativamente previsto.

Puente Añade que todo ello, sin perjuicio de que, si ésta así lo decidiera, pueda reproducirse la solicitud en (y para) un momento posterior sobre ella con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes.