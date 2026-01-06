Ábalos pide a Armengol que reconsidere por «indebida» la suspensión de su sueldo y derechos parlamentarios

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos –todavía con acta de diputado pero en prisión provisional en Soto del Real (Madrid)– ha pedido a la Mesa del Congreso de los Diputados que preside la socialista Francina Armengol que reconsidere por «indebida» la suspensión de su sueldo y derechos parlamentarios.

Así lo ha trasladado en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha adjuntado el escrito que ha remitido al órgano de gobierno de la Cámara Baja. El todavía parlamentario por Valencia afirma lo siguiente: «He solicitado a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión que acordó el pasado 10 diciembre sobre la suspensión de mis derechos y deberes como diputado electo en base al auto de prisión provisional decretado el 27 de noviembre, por el que presenté un recurso de apelación el 4 de diciembre ante la Sala II del Tribunal Supremo y que aún está por resolver».

«Considero que la resolución tomada por la Mesa antes de que sea resuelto mi recurso y manteniendo el acta de diputado, es precipitada, indebida y arriesgada, ya que vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato», sostiene el ex secretario de Organización del PSOE acusado de los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

«Es una decisión que daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa en España, donde la Mesa de la Cámara es clave en la organización y el funcionamiento de los deberes pero que, al alterar apresuradamente las mayorías con su decisión, afecta al buen funcionamiento de la soberanía popular», manifiesta.

La Mesa del Congreso de los Diputados, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar, suspendió el pasado 10 de diciembre a Ábalos de todos sus derechos como diputado, lo que supuso que perdiera su sueldo y no pudiera ya participar en votaciones. No obstante, mantuvo el acta de diputado. La decisión de la Mesa del Congreso tuvo lugar el mismo día que se confirmó el auto de procesamiento

El artículo 21 del Reglamento del Congreso señala que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».

En el Senado

Entretanto, el PP ha citado a Ábalos para que comparezca este jueves en la comisión de investigación de la trama del PSOE que se sigue en el Senado. Si bien la comisión está convocada en tiempo, forma y plazo para que el ex ministro pueda acudir desde la cárcel de Soto del Real, está la posibilidad de que comparezca de forma telemática si así lo autoriza el juez.

Desde el Grupo Popular ya han avanzado que se interesarán, además de por los temas relacionados con la presunta corrupción vinculada al PSOE, por el encuentro en el aeropuerto de Barajas entre Ábalos y la actual presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.