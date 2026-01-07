Calendario laboral del País Vasco 2026: los festivos y puentes que vienen

Ahora que ya ha acabado oficialmente la Navidad, el calendario laboral del País Vasco 2026 es el protagonista en la agenda de todos aquellos que vuelven a la rutina, por lo que sabiendo que ya está definido, ha llegado el momento de conocer bien, y apuntar, todos los festivos nacionales, autonómicos y locales que marcarán el ritmo del nuevo año. Aunque cada territorio mantiene sus particularidades, el conjunto permite hacerse una idea bastante clara de cómo quedará el año para trabajadores, estudiantes y familias.

El 2026 recupera además alguna fecha que en 2025 quedó fuera por cuestiones que tenían que ver con el día en el que se celebraron determinados festivos. Por ejemplo, tenemos vuelta del festivo del 12 de octubre, esta vez en lunes, y que es una de las novedades más destacadas. También se mantiene como festivo el Día de la Inmaculada Concepción, que caerá en martes, una circunstancia que siempre genera cierto interés por las posibilidades de planificar descansos más largos según la distribución de las jornadas laborales. Con esto en mente, el calendario laboral del País Vasco 2026 suma los 12 festivos comunes establecidos por el Gobierno Vasco, a los que cada ayuntamiento deberá añadir dos jornadas locales hasta completar los 14 días de descanso obligatorios que marca la normativa. A partir de esta estructura, cada territorio foral incorpora sus propias festividades tradicionales, que también marcan un calendario que a continuación, desvelamos al detalle.

Todos los festivos del calendario laboral del País Vasco 2026

La base del calendario, compartida para todo el País Vasco, incluye las siguientes 12 jornadas de descanso que por otro lado, son las que suelen darse todos los años:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Reyes)

19 de marzo (San José)

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

6 de abril (Lunes de Pascua)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

25 de julio (Santiago)

15 de agosto (Asunción)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Con esta base común, cada territorio completa el cuadro festivo con sus días propios y los fijados por los ayuntamientos. Veamos algunos de los ya confirmados y más destacados

Calendario laboral 2026 en Vizcaya

En Vizcaya, al calendario autonómico se suman los dos festivos fijados por las instituciones forales. En este caso, las fechas serán:

31 de julio (viernes): San Ignacio de Loyola

22 de agosto (sábado): Viernes de la Semana Grande

Como ocurre cada año, Bilbao y el resto de municipios vizcaínos añadirán posteriormente sus dos festivos locales. En el caso de la capital, estas jornadas suelen estar asociadas a la Aste Nagusia y a celebraciones tradicionales, por lo que la configuración del calendario anual se completa una vez aprobadas oficialmente por el Ayuntamiento.

Calendario laboral 2026 en Guipúzcoa

En Guipúzcoa se repite un patrón similar, aunque con una festividad que se mantiene como referencia histórica para todo el territorio: el 31 de julio, día de San Ignacio, que volverá a ser festivo para todos los guipuzcoanos en 2026.

Después, cada localidad suma las dos fiestas propias que establece su ayuntamiento. Ejemplos habituales son:

20 de enero en San Sebastián, coincidiendo con el Día de San Sebastián.

30 de junio en Irun, con motivo de San Marcial.

Estas fechas, junto con las demás celebraciones locales de los municipios guipuzcoanos, completarán el calendario festivo para los trabajadores y centros educativos del territorio.

Calendario laboral 2026 en Álava

En Álava también se añaden dos festivos que, por tradición, ocupan un lugar destacado en el calendario. El primero es el martes 28 de abril, día de San Prudencio, patrón del territorio. La jornada mantiene su carácter festivo y vuelve a ser uno de los momentos clave de la primavera en la provincia.

El segundo festivo corresponde a Vitoria-Gasteiz, que celebrará el día de La Blanca el miércoles 5 de agosto. Esta fecha queda integrada dentro del calendario laboral del municipio, sumándose a las dos fiestas locales que posteriormente fijará el Ayuntamiento para completar las jornadas obligatorias.

¿Cómo quedan los puentes del 2026 en el País Vasco?

La distribución de los festivos en 2026 ofrece algunas oportunidades interesantes para quienes buscan alargar los fines de semana. El hecho de que el festivo del 12 de octubre caiga lunes permite disfrutar de un puente completo en otoño, algo que muchos echaron en falta en 2025. También puede generar cierto movimiento la combinación del 8 de diciembre, que cae en martes, lo que abre la puerta a posibles fines de semana largos si se añaden jornadas de libre disposición en empresas o centros educativos.

En primavera, el bloque de Semana Santa que forman Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua vuelve a configurar uno de los periodos más amplios de descanso del año. La estructura habitual de estas fechas favorece tanto los desplazamientos internos dentro de Euskadi como las salidas a otros destinos nacionales o internacionales.

En verano, el 25 de julio (Santiago) y el 15 de agosto (Asunción) se mantienen como días destacados pero este año no habrá puente dado que en ambos casos caen en sábado.

Y por último, después de las vacaciones de verano, tenemos el mencionado lunes 12 de octubre, mientras que el 1 de noviembre que es el día Todos los santos, este año cae en domingo, y aunque sí que hay comunidades que lo mueven al lunes día 2, en el País Vasco, se mantendrá en su día.