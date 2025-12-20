El BOE confirma el puente que llega a España en 2026 y ya es oficial: 3 días de fiesta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado oficialmente el calendario laboral de 2026, confirmando los días festivos que se podrán disfrutar en toda España, entre los que destaca un puente muy especial para hacer pequeñas escapadas. En 2026, el calendario laboral establece un total de 12 días festivos nacionales. De estos, ocho días serán festivos en todo el territorio nacional, lo que significa que se celebrarán en todas las comunidades autónomas sin posibilidad de ser sustituidos.

Los festivos nacionales serán los siguientes: 1 de enero (Año Nuevo, jueves), 6 de enero (Epifanía del Señor o Reyes, martes), 3 de abril (Viernes Santo, viernes), 1 de mayo (Día del Trabajo, viernes), 15 de agosto (Asunción de la Virgen, sábado), 12 de octubre (Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, lunes), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción, lunes) y 25 de diciembre (Natividad del Señor, jueves). Asimismo, las comunidades autónomas pueden seleccionar cuatro días festivos adicionales, y los Ayuntamientos otros dos.

El puente que llega a España en 2026

La Fiesta Nacional de España, que se celebra el 12 de octubre y conmemora el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, es uno de los días más importantes del calendario. En 2026, este día caerá en lunes, así que todos disfrutaremos de un puente de tres días, ya que es una festividad nacional no sustituible y se celebra en todas las comunidades autónomas de España.

El acto principal de la Fiesta Nacional de España tiene lugar en Madrid, donde se celebra una parada militar en la que participan las Fuerzas Armadas españolas. Este desfile es el centro de las celebraciones oficiales y se lleva a cabo en la Plaza de la Armería, frente al Palacio Real. Durante el evento, el rey de España, acompañado de la familia real y otras autoridades del país, preside la ceremonia, que incluye una exhibición de los distintos cuerpos militares y de la Guardia Real.

«El Día de la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre y conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La celebración se oficializó en 1918 por el Rey Alfonso XIII y originalmente honraba la influencia mundial de España.

Actualmente está regulado por la Ley 18/1987, de 7 de octubre, en la que se explica la decisión por la celebración de “una efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos», explica el Ministerio de Defensa.

El 12 de octubre también se celebra el Día del Pilar, que tiene un significado profundo tanto religioso como cultural en Zaragoza. Según la tradición, la Virgen se le apareció al apóstol Santiago en el año 40 d.C., mientras éste predicaba en la región. El momento culminante es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, cuando miles de personas, muchas de ellas vestidas con trajes tradicionales aragoneses, se acercan a la basílica para rendir homenaje a la Virgen.

Festivos por comunidades autónomas

En Andalucía, el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, una festividad que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1980. En 2026, este día caerá en sábado.

En Aragón, el 23 de abril es el Día de Aragón, que celebra la historia y la cultura de la comunidad. En 2026, este festivo caerá en jueves.

En Cataluña, se celebran varios festivos importantes. El 6 de abril es el Lunes de Pascua, que en 2026 cae en lunes. El 24 de junio se celebra San Juan, una festividad tradicional que marca el inicio del verano. Además, el 11 de septiembre es el Día Nacional de Cataluña. El 26 de diciembre es San Esteban, festivo en Cataluña, que en 2026 caerá en sábado.

En la Comunidad Valenciana, se celebran dos festividades clave: el 19 de marzo (San José) y el 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana). El primero, dedicado a San José, cae en jueves en 2026, mientras que el 9 de octubre caerá en viernes.

La Comunidad de Madrid celebra la Fiesta de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo, un día que conmemora la rebelión del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas en 1808. En 2026, este día caerá en sábado.

En Galicia, el 25 de julio se celebra el Día Nacional de Galicia, en honor a Santiago Apóstol, patrón de la comunidad. Este festivo cae en sábado en 2026.

En el País Vasco, el 25 de julio es el día de Santiago Apóstol, festividad que conmemora al patrón de la comunidad. En 2026, este festivo también caerá en sábado.

En Castilla-La Mancha, el 4 de junio se celebra el Corpus Christi, una festividad religiosa de gran importancia, que en 2026 caerá en jueves.

En Canarias, el 30 de mayo es el Día de Canarias, que conmemora el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias. En 2026, este día caerá en sábado.

En Murcia, el 9 de junio se celebra el Día de la Región de Murcia, que en 2026 caerá en martes.