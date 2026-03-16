Colas en Lidl por la colección deportiva que está desbancando a Decathlon: camisetas a sólo 2,99 euros

Las tiendas de Lidl en España vuelven a vivir días de mucho movimiento por una nueva colección de ropa deportiva que está llamando la atención por sus precios muy bajos. Uno de los grandes reclamos, por ejemplo, son las camisetas técnicas que se venden desde solo 2,99 euros, una cifra difícil de encontrar en el mercado actual. Esta oferta ha provocado que muchos clientes acudan rápidamente a las tiendas para aprovechar la promoción antes de que se agoten las tallas. Con estas campañas, Lidl vuelve a demostrar que puede competir con cadenas especializadas en deporte, incluso con Decathlon.

La propuesta de la cadena alemana de supermercados se basa en lanzar colecciones puntuales con precios muy ajustados que generan mucho interés entre los clientes. En los últimos años la cadena ha apostado fuerte por la ropa deportiva, sobre todo a través de su marca Crivit, y estas colecciones se han convertido en uno de los lanzamientos más esperados por muchos compradores. Cada vez que aparece una nueva línea en las tiendas o en la web, es habitual que algunos artículos se agoten en pocos días.

Entre los productos más buscados de la colección destacan las camisetas técnicas. Son prendas ligeras pensadas para hacer deporte como correr, ir al gimnasio o entrenar al aire libre. Se venden en varios colores y tallas, tanto para hombre como para mujer, y están hechas con tejidos transpirables que ayudan a evacuar el sudor durante el ejercicio. Muchos clientes destacan que, pese a su precio tan bajo, ofrecen una sensación similar a la de camisetas que se venden en tiendas deportivas por bastante más dinero. Precisamente por eso, las camisetas de 2,99 euros se han convertido en uno de los artículos más comentados de esta campaña.

La colección deportiva de Lidl

Otro de los productos que también generan bastante interés son las mallas deportivas. Estas prendas son muy populares para actividades como running, fitness o yoga, ya que se ajustan bien al cuerpo y permiten moverse con comodidad. En la colección de Lidl se pueden encontrar distintos modelos de mallas, con cintura elástica y tejidos que ayudan a mantener la piel seca durante el entrenamiento. Algunos modelos incluso incluyen pequeños bolsillos para guardar el móvil o las llaves. Lo que más llama la atención de nuevo son los precios.

La colección también incluye sujetadores deportivos, otra de las prendas más buscadas dentro de la ropa para entrenar. Estos modelos están diseñados para ofrecer buena sujeción durante la actividad física y cuentan con tejidos transpirables para mejorar la comodidad. Se pueden encontrar en diferentes colores y tallas, y su precio suele rondar los seis o siete euros. Para muchas personas que practican deporte de forma habitual, este tipo de ofertas resulta muy atractivo, ya que permite renovar parte del equipamiento sin gastar demasiado dinero.

También hay pantalones cortos para entrenar, sudaderas, chaquetas ligeras para salir a correr cuando hace más fresco, calcetines deportivos… Hablamos de una gama bastante amplia de productos que permite encontrar varias piezas para entrenar sin tener que recurrir a tiendas especializadas y por tanto gastando mucho menos dinero en equipamiento deportivo.