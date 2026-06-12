Pedraz cita como imputado al abogado de la cloaca del PSOE, Jacobo Teijelo, tras las reuniones en la Fiscalía que reveló OKDIARIO
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado el próximo 25 de junio, en el caso de las cloacas del PSOE, a Jacobo Teijelo, abogado del ex dirigente socialista Santos Cerdán, tras las reuniones en la Fiscalía reveladas por OKDIARIO entre la fontanera socialista Leire Díez y quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.
Así lo ha acordado en una providencia dictada este viernes, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la fontanera socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el caso Koldo. El magistrado cree que Teijelo coadyuvó a los intereses de la trama, que fue designado como «responsable» de las actividades del área de «hidrocarburos» y que presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.
En el sumario del caso aparecen numerosas conversaciones entre Teijelo y Leire Díez, muchas de ellas hablando de causas judiciales. Además, este abogado fue quien, junto a la ex militante del PSOE Leire Díez, se reunió en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.
En la resolución, Pedraz también da por recibida la información solicitada a la Fiscalía respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama. La Fiscalía General del Estado ha reconocido ante el juez dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire Díez fue presentada, según el Ministerio Público, como una «compañera de despacho», tuvo «una intervención menor» y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.
La citación de Teijelo dará inicio a la veintena de declaraciones programadas por el juez los últimos días de junio y la primera quincena de julio, entre las que también figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo.
Los imputados en el ‘caso cloacas del PSOE’
En esta causa están imputados otros dos abogados que han ejercitado la defensa en el caso Koldo: Ismael Oliver, quien representó al ex asesor ministerial Koldo García, y Leticia de la Hoz, quien le cogió el testigo y es la que actualmente le defiende.
El magistrado imputó el pasado mes de mayo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la fontanera socialista, Leire Díez; el empresario Javier Pérez Dolset, el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
El abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes, por su parte, están imputados por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. Y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
Proteger los intereses del presidente
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha demostrado que la trama de Cerdán y Leire Díaz tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno». Así se desprende de un reciente informe policial incorporado al sumario sobre las cloacas del PSOE, al que ha tenido acceso OKDIARIO.
«El análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectados al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente», expone la UCO en su informe.
Los investigadores sitúan a Cerdán y Leire como «los dirigentes» esta trama, «el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo», a los que se han sumado otras personas en función de las necesidades del grupo.