El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado el próximo 25 de junio, en el caso de las cloacas del PSOE, a Jacobo Teijelo, abogado del ex dirigente socialista Santos Cerdán, tras las reuniones en la Fiscalía reveladas por OKDIARIO entre la fontanera socialista Leire Díez y quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

Así lo ha acordado en una providencia dictada este viernes, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la fontanera socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Teijelo es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el caso Koldo. El magistrado cree que Teijelo coadyuvó a los intereses de la trama, que fue designado como «responsable» de las actividades del área de «hidrocarburos» y que presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.

En el sumario del caso aparecen numerosas conversaciones entre Teijelo y Leire Díez, muchas de ellas hablando de causas judiciales. Además, este abogado fue quien, junto a la ex militante del PSOE Leire Díez, se reunió en marzo y en abril de 2025 con quien era mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

En la resolución, Pedraz también da por recibida la información solicitada a la Fiscalía respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama. La Fiscalía General del Estado ha reconocido ante el juez dos reuniones, una el 6 de marzo de 2025, y otra entre finales de marzo y principios de abril, en las que Leire Díez fue presentada, según el Ministerio Público, como una «compañera de despacho», tuvo «una intervención menor» y se supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.

La citación de Teijelo dará inicio a la veintena de declaraciones programadas por el juez los últimos días de junio y la primera quincena de julio, entre las que también figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo.

Los imputados en el ‘caso cloacas del PSOE’