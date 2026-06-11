Muere Eduardo Portela, figura trascendental en la historia del baloncesto español

Día triste en el mundo del baloncesto español y el deporte en general. Eduardo Portela Marín, uno de los grandes baluarte del baloncesto español, presidente de la ACB entre 1990 y 2013, ha fallecido este jueves a los 91 años de edad, nacido en 1934. Uno de los grandes precursores del baloncesto en España, clave para la confección del deporte y del profesionalismo de éste a día de hoy. Durante más de 60 años dedicó cuerpo y alma a esta disciplina que hoy le despide con honores.

Portela fue durante años un excelente entrenador baloncestístico. A lo largo de su trayectoria, el barcelonés dirigió equipos como el UD Montgat (1962-63 y 1963-64), el CF Barcelona (1965-66 y 1966-67), el San Josep Irpen de Badalona (desde 1969-70 hasta 1972-73). Dirigió también a los culés en la 1976-77 y 1978-79, club con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey en el banquillo. Portela estuvo también en los despechos blaugrana, siendo clave en la confección de las plantilla, lo que hoy se conoce como director deportivo.

Pero pese a que deportivamente tuvo un papel importante y activo en la historia del baloncesto español, donde realmente ganó relevancia y tuvo un papel determinante fue como gerente de la ACB. Aquello sucedió en 1980, ya en 1990 su papel fue como presidente, cargo que mantuvo hasta 2013. Durante todos estos años, su liderazgo fue determinante para que la competición creciera a pasos agigantados, pionera durante muchos momentos y en diferentes aspectos. Actualmente era el Presidente de Honor de la ACB, cargo que mantuvo hasta su último día.

Desde la Federación Española de Baloncesto (FEB) reconocen que «su impronta quedó asimismo marcada en el baloncesto internacional, con su impulso personal a la creación en 1991 de la ULEB (Unión de Ligas Europeas de Baloncesto), de la que también fue presidente hasta 1998 y Presidente de Honor desde 2011».

Cabe recordar que a principios de este siglo, tuvo también un papel importante, clave, en la constitución de la actual Euroliga, en el año 2000.

El impacto de Eduardo Portela Marín en el baloncesto español y europeo fue importantísimo, crucial en los últimos 40 años. Su dedicación fue absoluta por un deporte por el que sentía admiración y que sintió hasta sus últimos días.

Durante su amplia etapa dedicada al baloncesto recibió múltiples reconocimientos. Tanto por la FEB, con la entrega del balón dorado del Hall of Fame, o el mismísimo Consejo Superior de Deportes, que en 2009 le entregó la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.