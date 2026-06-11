Aurah Ruiz la lía y culpa al entrenador de Las Palmas de la eliminación en el play off de ascenso

La UD Las Palmas cayó eliminada este miércoles en el play off de ascenso a Primera División. El Málaga ganó en la ida a domicilio por 0-1 y pudo empatar en La Rosaleda pese al tempranero gol de Jesé Rodríguez, de ahí que la eliminatoria cayera del lado de los andaluces. El futbolista canario fue de lo más destacado del equipo amarillo, pero su entrenador le cambió poco después del minuto 60 del partido, algo que no gustó al jugador… ni a su pareja, Aurah Ruiz.

«Gracias Jesé. Sólo necesitabas más minutos y nos hubieras llevado a la cima», escribió la influencer en sus historias de Instagram compartiendo el vídeo del tanto de Jesé Rodríguez. La canaria ataca directamente al técnico de Las Palmas, Luis García, dejando entrever que si no hubiera cambiado tan pronto a su chico el equipo amarillo podría haber aguantado el 0-1 e incluso está convencida de que habría ganado la eliminatoria. En tierras canarias no han sentado del todo bien estas polémicas palabras de Aurah Ruiz, que no es la primera vez que la lía de esta manera en las redes sociales.

El historia del Aurah Ruiz y Jesé

Hace unos años y precisamente también contra el Málaga, la participante de diversos realities atacó directamente a García Pimienta cuando era entrenador de Las Palmas: «Callando bocas». Aquel día fue suplente y eso no gustó nada a Aurah Ruiz, que lo dejó claro en sus redes. «Ver para creer que injusticia después de todo lo que estás haciendo cada día», añadió la influencer formando otro terremoto en la isla.