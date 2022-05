Jesé Rodríguez había esquivado sus clásicos líos durante muchos meses, pero el futbolista canario vuelve a ser noticia por algo que trasciende de los terrenos de juego. Y en su último escándalo una de las grandes protagonistas es sin duda Aurah Ruiz, su prometida y la madre de su hijo Nyan, con la que volvió hace meses y vive feliz en su tierra.

El delantero, pichichi con once tantos del equipo insular, fue el héroe frente al Málaga al marcar a los nueve minutos de salir del banquillo. Sí, fue suplente, algo que no gustó nada a la ex de Gran Hermano. De hecho, Aurah Ruiz fue más allá cargando de manera indirecta contra García Pimienta escribiendo en sus redes sociales una frase que no deja dudas: «Callando bocas».

Aurah estalla

Ante el Málaga, en la última jornada en casa, fue suplente por segunda ocasión con Xavi García Pimienta y la decisión no pasó desapercibida para su prometida, con la que pronto pasará por el altar. «Ver para creer que injusticia después de todo lo que estás haciendo cada día», añadió la influencer nada más arrancar la jornada el pasado viernes, partido en el que el tanto de Jesé fue clave para conseguir los tres puntos.

Habrá que ver qué ocurre en las últimas jornadas ligueras con Las Palmas jugándose el play off de ascenso a Primera División, pero lo que parece claro es que esos reproches públicos de Aurah Ruiz a García Pimienta no hacen un favor a su pareja, sino lo contrario. Jesé Rodríguez, que ya de por sí está siempre en el foco por su polémica vida fuera del fútbol, está en el centro de la diana por un terremoto formado ahora por su chica, que probablemente tenga el visto bueno del futbolista para soltar esas lindezas en sus redes.