Alcaraz acude a la llamada de España y estará en la eliminatoria Copa Davis contra Dinamarca

Carlos Alcaraz ha acogido con satisfacción la llamada de España para jugar la Copa Davis pese a sus últimos problemas físicos y lo cargado del calendario. El actual número dos del mundo liderará la selección en la Copa Davis ante Dinamarca del próximo mes de septiembre donde estará acompañado por Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers, según confirmó este viernes la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El tenista tendrá que hacer previsiblemente un sobreesfuerzo extra si llega a la final de un US Open que se disputará en Nueva York pocos días antes de que se celebre este duelo contra Dinamarca en Marbella. De esta forma, Alcaraz, ganador de cinco ‘Grand Slams’, volverá a la competición por equipos después de ausentarse en la primera ronda de los Clasificatorios para las Finales de Bolonia (Italia) e intentará ser clave para conseguir el billete para la pelea final por la ‘Ensaladera’ del 13 al 18 de noviembre.

Junto al tenista del El Palmar estará el actual segundo mejor tenista de la ‘Armada’ en el ranking de la ATP, Alejandro Davidovich, 18 del mundo en la actualidad y que vuelve a la selección tras participar en 2023 en la fase de grupos de Valencia para acceder a las Finales, sumando una victoria y dos derrotas, ante el serbio Novak Djokovic y el checo Jiri Lehecka.

El cuarteto lo completan el valenciano Pedro Martínez, el único presente en el anterior Clasificatorio, y el catalán Marcel Granollers, experto doblista y que seguramente formará pareja junto al de Alzira en esta eliminatoria ante Dinamarca, que se jugará el 13 y 14 de septiembre en CT Puente Romano de la localidad malagueña de Marbella y sobre tierra batida. De todos modos, tanto Alcaraz como Davidovich también participar en el dobles, una especialidad que ambos conocen.

Además, el seleccionador nacional David Ferrer ha confirmado que un quinto jugador completará el equipo más adelante, y ha anunciado también que el campeón olímpico de dobles Marc López se sumará al equipo técnico que se desplazará a Marbella para ayudar a preparar este punto decisivo de la eliminatoria.

Ferrer, exultante con Alcaraz

«Alejandro Davidovich está siendo muy regular, está en el ‘Top 20’ del ranking y Carlos Alcaraz viene de ganar Roland Garros y hacer final en Wimbledon, así que estoy muy ilusionado de que puedan estar con nosotros», recalcó Ferrer en declaraciones facilitadas por la RFET.

El capitán se mostró «muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca», un rival que será «duro con Holger Rune» y que afrontarán «de la mejor manera».

«Su número dos Elmer Moeller está ganando muchos partidos y es otro jugador que se desenvuelve muy bien en tierra, así que va a ser una eliminatoria complicada. Ya ganaron a Serbia que, en principio, era un rival difícil para batir y tenemos el máximo respeto», recordó el extenista.

El capitán de la Copa Davis considera «difícil decir dónde puede estar la clave de la eliminatoria porque todos los puntos son importantes», aunque sabe que «el primer día marca un poco la diferencia». «Según cómo salgamos, si salimos 2-0 o 1-1, y luego ver cómo lo podemos afrontar para ver quién puede jugar el dobles. Tanto Carlos como Alejandro son piezas claves para ganar estos dos partidos», admitió.

Además, España jugará en tierra batida, algo que no le sucedía desde hace tres años. «Es una suerte que podamos jugar en casa, en Marbella, en tierra batida, donde los jugadores españoles se desenvuelven tan bien. Obviamente, Rune también se desenvuelve muy bien en tierra batida pero el apoyo del público es fundamental y eso, en el fondo, nos beneficia», subrayó.

El sábado 13 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12.30 horas, mientras que la jornada del domingo arrancará a las 11.30 con el partido de dobles, seguido de los dos últimos individuales. Será el sexto enfrentamiento entre ambos países, con un balance favorable a España por 3-2, aunque el último precedente fue en 2015.