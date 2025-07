Alcaraz se atrinchera en Murcia: de La Manga a El Palmar para preparar la gira norteamericana

Mientras los focos tenísticos apuntan a Toronto, con menor intensidad debido a la pléyade de tenistas que no participan en el mencionado Masters 1.000, los de Alcaraz apuntan a Murcia. Carlitos apura en casa, su máxima zona de confort, su puesta a punto para la gira norteamericana, que tendrá como colofón el último Grand Slam de la temporada, el US Open.

Carlitos ha se ha ejercitado en La Manga Club junto a, entre otros, Rafa Segado, tenista que conoció en la Ferrero Academy. Desde este miércoles se entrena en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, su localidad natal y a la que regresa cada vez que se lo permite el cargado calendario de la ATP. Trabajará en el lugar en el que dio sus primeros raquetazo de niño hasta la semana que viene, que será cuando ponga rumbo a Estados Unidos.

El lunes cruzará el Océano Atlántico para la disputa del Masters 1.000 de Cincinnati primero y el US Open después. Por el camino se ha ausentado del Masters 1.000 de Toronto por leves molestias musculares y debido también a la imposibilidad de encajar en fecha los tres torneos mencionados. La competición en Toronto comenzó el pasado el 27 de julio y tiene la final fijada para el 7 de agosto, un jueves, algo extraño teniendo en cuenta que la ATP acostumbra a celebrar las finales en domingo.

La saturación comienza precisamente ese día, ya que el mismo 7 de agosto se disputa la primera ronda del siguiente Masters 1.000 en Cincinnati. Es decir, el último partido en Toronto y la primera ronda en Cincinnati se disputarán el mismo día. Esto se traducía en que si Alcaraz alcanzaba la final en Canadá, sólo tendría dos o tres días de descanso antes de debutar en Estados Unidos para afrontar, en caso de llegar a la final, otros seis partidos.

Alcaraz aspira al número uno

Y la final en Cincinnati, por cierto, cae en lunes 18, un día antes de la fecha fijada por el US Open para el desarrollo de su renovado dobles mixtos en el que Alcaraz compite junto a Raducanu. Fijada para el 19 y 20 de agosto. Sólo cuatro días después arranca el US Open, al que Alcaraz hubiera llegado fundido. Su baja en Toronto, cosas del tenis, le permite recortar puntos a Sinner en el ranking ATP. Los 200 que defendía el italiano por los cuartos de final del año pasado.

Jannik tampoco se ha presentado en Toronto y pierde la mencionada cantidad, no así Alcaraz, quien tampoco compitió allí en 2024 y por ende no tenía botín que salvaguardar. La distancia podría reducirse más todavía, ya que en el siguiente torneo, Cincinnati, Alcaraz cayó a las primeras de cambio y Sinner defiende título. Todo lo que no sea ganar el torneo supondría pérdida de puntos para el italiano.

Y después llegará el US Open en el que también fue eliminado en las primeras rondas mientras que Sinner también defiende corona. En otras palabras, si Jannik no revalida los dos títulos tendría una sangría de más de 3.000 puntos. Oportunidad dorada para que Carlitos asalte el trono del tenis mundial. Depende de sí mismo. Si se lleva los dos torneos mencionados será la mejor raqueta del ranking independientemente del resultado del italiano.