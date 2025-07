Alcaraz explica su ausencia en Toronto: «Tengo pequeños problemas musculares»

Carlos Alcaraz ha explicado a través de un mensaje en sus redes sociales el porqué de su ausencia en el Masters 1.000 de Toronto. El tenista español, que está de vacaciones desde la final de Wimbledon en la que perdió contra Jannik Sinner, ha revelado que tiene «pequeños problemas musculares», aclarando que necesita recuperarse «física y mentalmente». Su vuelta, en cualquier caso, se espera dentro de dos semanas en Cincinnati.

«Tras muchas semanas consecutivas de competición sin descanso, no podré jugar en Toronto este año. Tengo pequeños problemas musculares y necesito recuperarme física y mentalmente para lo que viene. Lo siento mucho por el torneo y por mis fans en Canadá. ¡Nos vemos el año que viene!», escribió Alcaraz en su perfil oficial.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…

