Morante sufre una cornada de 16 centímetros: operado de urgencia en la plaza de toros de Pontevedra

El torero Morante de la Puebla ha sufrido una grave cornada en la plaza de toros de Pontevedra. El diestro fue corneado cuando lidiaba el primer toro de la tarde, en el festejo programado para este domingo 10 de agosto en el marco de las Fiestas de la Peregrina.

En un principio, cuando todavía estaba tendido en la arena de la plaza, Morante de la Puebla parecía haberse escapado de la cornada. En cambio, cuando se incorporó se pudo ver que llevaba toda la taleguilla del muslo derecho completamente partida. La cuadrilla lo inspeccionó. Lo levantaron entre todos. Entonces, se pudo ver la sangre cuando lo llevaron a la enfermería.

Según el parte facultativo, la cornada, en dos trayectorias, suma un alcance total de 16 centímetros y ha obligado a que Morante haya sido intervenido de urgencia con anestesia local en la propia plaza, en la enfermería del coso de San Roque, desde donde ha sido trasladado al hospital.

El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo. Según el mismo parte médico, la cornada le ha afectado a «la cara interna del muslo derecho», con «herida anfractuosa de 10 cm que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 cm y otra ascendente de 6 cm».

El morlaco prendió a Morante cuando éste le toreaba al natural. Quiso rematar su serie de muletazos con un pase de pecho, momento en el que el toro le corneó en el muslo derecho. El diestro quedó tendido en el suelo ante el de Garcigrande. Se vivieron momentos de gran peligro, ante el riesgo de que Morante fuera prendido de nuevo.

En la enfermería le colocaron un drenaje, tras ser intervenido de urgencia. El diestro fue trasladado rápidamente a la enfermería del coso pontevedrés. Alejandro Talavante fue el encargado de acabar con el toro que corneó a Morante de la Puebla.

Morante de la Puebla había volado desde Jerez de la Frontera (Cádiz) tras la corrida en El Puerto de Santa María. Volvió a torear infiltrado por la voltereta de Marbella (Málaga) días antes. Esta vez no hubo suerte.