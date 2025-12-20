Alegría huye del PSOE: presenta su candidatura en Aragón sin mencionar a su partido

Este sábado, Pilar Alegría ha vuelto a La Zaida, su pueblo natal, para presentar su candidatura con el PSOE a la Presidencia de Aragón sin mencionar en todo su discurso las siglas de su partido. Rodeada del núcleo duro sanchista en la comunidad y en un mitin sin atril, ha intentado mostrar naturalidad y cercanía, evitando referencias explícitas a las denuncias de acoso sexual contra su amigo Paco Salazar.

Durante su discurso, la socialista no ha pronunciado ni una sola vez el nombre del PSOE ni ha dedicado un solo minuto completo a mencionar los casos de acoso sexual que rodean a su formación. Cabe recordar que el partido ha sido expedientado por la Autoridad de Protección del Informante por presuntas irregularidades en la gestión de su canal interno de información tras detectarse posibles anomalías en el tratamiento de comunicaciones relacionas con casos de acoso.

Mientras Alegría ha reconocido sentir «vértigo» por la decisión de encarar la candidatura, no ha habido ni una palabra dedicada a pedir disculpas o explicar su relación con el presunto acosador, con quien quedó con a comer tras saltar los escándalos.

«Me otorgáis la confianza. Sé que no es un momento fácil, pero sé cómo ha reaccionado vuestro partido ante esos momentos difíciles, ante esos comportamientos que no representan en absoluto al nuestro partido. Nuestro partido ha respondido reconociendo los errores, pidiendo disculpas por ello, haciéndose cargo, rectificando y siguiendo trabajando para mejorar. Siempre con la mirada puesta al frente y al futuro», ha comenzado diciendo.

«Eso es lo que hemos hecho desde el primer momento, compañeros y compañeras. Y desde ahora tenemos que seguir y volver trabajando, recuperando las verdades esencias de nuestro proyecto y el verdadero corazón de nuestros objetivos, pensando siempre en las personas en las que representamos. Si estamos aquí es para hacernos cargo, de esas personas de a pie, de esas personas de la calle», ha añadido zanjando el tema que ha sido un verdadero proyectil en la línea de flotación del feminismo que hacía gala el socialismo de Sánchez.

De hecho, la ya ex ministra de Educación y ex portavoz del Gobierno de España, trató de lavar su imagen hace dos semanas, clausurando una gala de premios en Zaragoza sobre la violencia machista, en la misma semana que había reconocido que fue «un error» reunirse con Salazar. Al evento, organizado en el Arrabal, un distrito de la ciudad controlado por los socialistas, acudió hasta el delegado de Gobierno, Fernando Beltrán.

Presentes y ausentes en el mitin

La presentación de su candidatura como candidata al Gobierno de Aragón se produce justo un año después de que la zaragozana iniciase también en La Zaida la guerra interna para liderar el PSOE –cuando el difunto Javier Lambán intentó frenar su aterrizaje a la comunidad para no ser controlada la región por Ferraz– y con la misma estrategia argumentativa: retar al presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en este caso, aceptando el cara a cara que el popular pidió este viernes.

Ha estado en el acto habido Alfonso Gómez Gámez, el concejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, señalado por la UCO en dos ocasiones en la trama Koldo, y que tras el escándalo este pasado junio, tuvo que dejar de ser portavoz, aunque sigue manteniendo el acta.

También han acudido Darío Villagrasa, quien fuera su rival en la sucesión del PSOE y discípulo querido de Lambán, ademas de la secretaria general de Organización, Manuel Berges; los secretarios provinciales de Zaragoza –Teresa Ladrero–, Huesca –Fernando Sabés– y Teruel –Rafael Guía–. Además del presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, así como el senador Miguel Gracia, el ex presidente Marcelino Dueso, Pilimar Zamora y Noelia Herrero –subdelegada del Gobierno en Zaragoza–.